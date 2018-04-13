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Минэнерго РФ доработает концепцию модернизации генерации — газета
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Минэнерго РФ доработает концепцию модернизации генерации — газета 

Прайм 48 минут назад
МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. Экспертное управление президента в марте предложило доработать разработанную Минэнерго и представленную правительством концепцию модернизации генерации, пишет в пятницу газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли.
По словам собеседников издания, в управлении сочли, что доклад ведомства не содержит самого главного — механизма привлечения инвестиций в модернизацию, а его ядро состоит из перечисления того, как денежная масса будет распределяться между участниками рынка.
Концепция модернизации ТЭС была предложена Минэнерго и одобрена президентом РФ Владимиром Путиным в ноябре 2017 года. Она должна продлить инвестцикл по обновлению мощностей после завершившейся в 2015–2017 годах программы договоров на поставку мощности (ДПМ, гарантируют возврат инвестиций за счет повышенных платежей потребителей). Минэнерго предложило перенаправить «высвобождающиеся» в 2020-х годах платежи по ДПМ в обновление 40 ГВт ТЭС. Но в поручении президент потребовал также учесть удаленные энергообъекты, зеленую генерацию, сети и АЭС, а вся конструкция не должна привести к росту энергоцен выше инфляции.
В докладе Минэнерго, направленном в правительство, затраты на модернизацию оцениваются в 3,5 триллиона рублей до 2035 года. На 40 ГВт ТЭС должно пойти 1,35 триллиона рублей (включая 316 миллиардов рублей на дальневосточные мощности "Русгидро"). По данным газеты, доходность инвесторов в докладе оценена в 12%, срок возврата инвестиций — 15–20 лет. На 11,75 ГВт АЭС может быть направлено 945 миллиардов рублей, не зеленую генерацию — 405 миллиардов рублей (из них до 300 миллиардов на мусоросжигающие ТЭС). Также Минэнерго включило в источники инвестиций рост на 25% платежей потребителей за старую генерацию, что дает еще 786 миллиардов рублей.
Но такое изложение логики модернизации привело к тому, что в экспертном управлении «затруднились сделать выводы» относительно конкретных предложений по модернизации ТЭС, утверждают собеседники издания, знакомые с содержанием документа. Критиковалось и отсутствие механизмов привлечения инвестиций в удаленную генерацию и АЭС, а также ограничения для «инновационных проектов» в зеленой энергетике.
В Минэнерго отметили, что концепция модернизации еще прорабатывается, и документ будет внесен в правительство до 1 мая.
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