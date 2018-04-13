В российских госкомпаниях появятся руководители по цифровой трансформации 

Во всех российских госкомпаниях и госкорпорациях до апреля 2019 года появятся новые топ-менеджеры — руководители по цифровой трансформации, которые будут заниматься внедрением big data, блокчейна, искусственного интеллекта, а также технологии виртуальной реальности, пишет газета «Известия».
«В рамках реализации правительственной программы по цифровой экономике, которая была утверждена в прошлом году, во всех российских госкомпаниях и госкорпорациях с апреля 2019 года должны появиться директора по цифровой трансформации. Об этом говорится в проекте плана по формированию в компаниях структурных подразделений этого направления, подготовленного Минэкономразвития», — говорится в материале.
При этом в пилотных компаниях новые топ-менеджеры появятся уже в сентябре этого года. Список таких корпораций будет определен в мае, говорится в документе. Главной задачей новых директоров станет разработка стратегии цифровой трансформации компаний и внедрение в работу ряда технологий.
Руководители по цифровой трансформации должны будут внедрить в работу компаний технологии big data, искусственный интеллект, блокчейн, квантовые и новые производственные технологии, промышленный интернет вещей, компоненты робототехники и сенсорики, технологии виртуальной и дополненной реальностей.
Для внедрения новых технологий Минэкономразвития России рекомендует создать отдельные проектные офисы и центры компетенций в компаниях и корпорациях. При этом руководители по цифровой трансформации должны быть в статусе члена правления компании, а при необходимости и члена совета директоров или наблюдательного совета, подчеркивается в документе.
Внедрение в работу цифровых технологий позволит компаниям сократить издержки на 40% и повысить эффективность на треть, отметила директор Института энергетики НИУ ВШЭ Елена Медведева. По ее словам, такого эффекта уже добились некоторые корпорации, например, Санкт-Петербургский водоканал, который начал введение цифровизации еще 10 лет назад. Затраты компаний на цифровизацию могут составлять до 3 миллиардов рублей в год, считает Медведева.
Надо помнить, что внедрение новых технологий влечет за собой риски, отметил ведущий аналитик AMarkets Артем Деев. По его словам, например, интернет вещей может быть использован для проникновения во внутреннюю сеть компании и каналы управления, в том числе и на операционном уровне.