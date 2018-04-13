В российских госкомпаниях появятся руководители по цифровой трансформации

Во всех российских госкомпаниях и госкорпорациях до апреля 2019 года появятся новые топ-менеджеры — руководители по цифровой трансформации, которые будут заниматься внедрением big data, блокчейна, искусственного интеллекта, а также технологии виртуальной реальности, пишет газета «Известия»

«В рамках реализации правительственной программы по цифровой экономике, которая была утверждена в прошлом году, во всех российских госкомпаниях и госкорпорациях с апреля 2019 года должны появиться директора по цифровой трансформации. Об этом говорится в проекте плана по формированию в компаниях структурных подразделений этого направления, подготовленного Минэкономразвития », — говорится в материале.

При этом в пилотных компаниях новые топ-менеджеры появятся уже в сентябре этого года. Список таких корпораций будет определен в мае, говорится в документе. Главной задачей новых директоров станет разработка стратегии цифровой трансформации компаний и внедрение в работу ряда технологий.

Руководители по цифровой трансформации должны будут внедрить в работу компаний технологии big data, искусственный интеллект, блокчейн, квантовые и новые производственные технологии, промышленный интернет вещей, компоненты робототехники и сенсорики, технологии виртуальной и дополненной реальностей.

Для внедрения новых технологий Минэкономразвития России рекомендует создать отдельные проектные офисы и центры компетенций в компаниях и корпорациях. При этом руководители по цифровой трансформации должны быть в статусе члена правления компании, а при необходимости и члена совета директоров или наблюдательного совета, подчеркивается в документе.

Внедрение в работу цифровых технологий позволит компаниям сократить издержки на 40% и повысить эффективность на треть, отметила директор Института энергетики НИУ ВШЭ Елена Медведева . По ее словам, такого эффекта уже добились некоторые корпорации, например, Санкт-Петербургский водоканал, который начал введение цифровизации еще 10 лет назад. Затраты компаний на цифровизацию могут составлять до 3 миллиардов рублей в год, считает Медведева.