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«Новапорт» отложил IPO как минимум до 2019 года
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«Новапорт» отложил IPO как минимум до 2019 года 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. «Новапорт» отложил IPO как минимум до 2019 года. Об этом сообщил в пятницу журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума владелец холдинга Роман Троценко.
Отвечая на вопрос, планирует ли компания IPO, он сказал: «Нет, пока нет. Мы отложили минимум до 2019 года».
Владелец сети региональных российских аэропортов «Новапорт» интересуется покупкой около 25% акций железнодорожного оператора Globaltrans, заявил журналистам владелец холдинга Роман Троценко в кулуарах Красноярского экономического форума.
Отвечая на вопрос, интересна ли ему покупка акций оператора, он сказал: «Да. Процентов 25 было бы оптимально».
Комментируя переговоры с акционерами Globaltrans, он отметил: «Мы со всеми имели контакты. У каждого разные планы. Сейчас волатильность на рынке. Я думаю, мы к этой идее вернемся, наверное, к концу мая».
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