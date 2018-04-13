«Новапорт» отложил IPO как минимум до 2019 года

КРАСНОЯРСК , 13 апреля. / ТАСС /. «Новапорт» отложил IPO как минимум до 2019 года. Об этом сообщил в пятницу журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума владелец холдинга Роман Троценко.

Отвечая на вопрос, планирует ли компания IPO, он сказал: «Нет, пока нет. Мы отложили минимум до 2019 года».

Владелец сети региональных российских аэропортов «Новапорт» интересуется покупкой около 25% акций железнодорожного оператора Globaltrans, заявил журналистам владелец холдинга Роман Троценко в кулуарах Красноярского экономического форума.

Отвечая на вопрос, интересна ли ему покупка акций оператора, он сказал: «Да. Процентов 25 было бы оптимально».

Комментируя переговоры с акционерами Globaltrans, он отметил: «Мы со всеми имели контакты. У каждого разные планы. Сейчас волатильность на рынке. Я думаю, мы к этой идее вернемся, наверное, к концу мая».