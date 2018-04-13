Сбербанк выдал первые 100 льготных ипотечных кредитов для семей с детьми 

Сбербанк выдал 100 первых ипотечных кредитов по сниженной ставке под 6% для семей, в которых с 1 января 2018 года родился второй или третий ребенок, пишет РБК.
Льготная ипотека для многодетных семей предлагает ставку 6% в течение первых трех лет. После этого выплаты по кредиту начинают взыматься в размере ключевой ставки на момент заключения договора, увеличенной на 2 процентных пункта.
Запустить льготную ипотеку для семей с новорожденными предложил Владимир Путин в конце ноября 2017 года. В январе 2018 года правила субсидирования льготных ипотек для банков утвердил кабинет министров России.