Сбербанк выдал первые 100 льготных ипотечных кредитов для семей с детьми

Сбербанк выдал 100 первых ипотечных кредитов по сниженной ставке под 6% для семей, в которых с 1 января 2018 года родился второй или третий ребенок, пишет РБК.

Льготная ипотека для многодетных семей предлагает ставку 6% в течение первых трех лет. После этого выплаты по кредиту начинают взыматься в размере ключевой ставки на момент заключения договора, увеличенной на 2 процентных пункта.