У жителей Красноярского края вкладов больше, чем кредитов

Жители Красноярского края стали меньше брать кредитов и больше вкладывать, такая тенденция была весь предыдущий год и перешла в 2018, сообщают в Красноярском отделении Центробанка России.

Так, за первые два месяца 2018 года банковские вклады увеличились на 2,7 млрд рублей, в то время как кредиты выросли на 2,2 млрд В настоящее время всего остаток по вкладам составляет 304 млрд рублей, кредитный портфель составляет 290 млрд

Основная часть заёмных средств составляют ипотечные кредиты — 128,5 млрд Что касается долгов по кредитам, то они сократились на 1%.