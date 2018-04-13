Сибирские компании могут стать «Национальными чемпионами»

На Красноярском экономическом форуме директор департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития РФ Артем Шадрин пригласил сибирские компании к участию в приоритетном проекте «Национальные чемпионы», который министерство ведет с 2016 года. Сейчас в нем участвуют уже 62 частные высокотехнологичные компании.

Как рассказал директор Института менеджмента инноваций Высшей школы экономики » Дан Медовников, «Национальные чемпионы» — это активно развивающиеся технологические компании, достигшие за короткие сроки высоких показатлей в работе.

«Как правило, у быстрорастущих компаний есть «архимедова точка» — концентрация типичных проблем развития, — рассказал Дан Медовников. — В их числе — ограниченность имеющегося рынка, отстающая система управления от роста бизнеса компании, отсутствие стратегии мирового лидерства, нехватка внешнего финансирования. Государство по заявкам отбирает компании и различными инструментами внешнего воздействия оказывает помощь бизнесу».

Минэкономразвития уже поддержало в нескольких территориях проекты поддержки частных высокотехнологичных компаний «Региональный чемпион». На КЭФе обсуждались результаты проделанной работы и были намечены пути кооперации региональных и национальных чемпионов, содействия в формировании консорциумов.

Фото: пресс-центр КЭФ