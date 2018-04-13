Прохоров продал 49% акций клуба НБА «Бруклин» 

Российский бизнесмен Михаил Прохоров продал 49% акций клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» предпринимателю Джозефу Цаю. Об этом сообщает ТАСС.
"Когда мы искали будущего партнера клуба, приоритетом были те люди, которые разделяют наши взгляды и тягу к развитию клуба Я приветствую Цая в нашей организации и с нетерпением жду долгосрочного сотрудничества с ним", — заявил Прохоров.
Цай в свою очередь рассказал о том, что счастлив быть частью этой баскетбольной команды.
"Будучи любителем спорта, я горд, что отныне являюсь частью «Бруклина». Я ранее жил в Нью-Йорке, этот город особо близок мне, мне импонируют взгляды Прохорова, я надеюсь, что смогу помочь в популяризации НБА и «Бруклина», — отметил он.
Ранее «Бруклин Нетс» уступил «Бостон Селтикс» в матче НБА.