Михаил Прохоров продал 49% акций клуба НБА «Бруклин»

Прохоров купил 80% акций клуба в 2009 году, когда он еще назывался «Нью-Джерси Нетс». В мае 2010 года сделку одобрила НБА. В апреле 2012 года лига выдала согласие на переезд команды на новую арену, располагающуюся в нью-йоркском районе Бруклин, в связи с чем клуб сменил название и эмблему.