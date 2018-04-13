В России заговорили о национализации собственности олигархов

Правительство России вместе с руководством «Русала» и государственными банками ищут пути спасения компании, которая дает порядка 16% экспортных доходов страны и обеспечивает работой почти 60 000 человек. Один из вариантов — национализация.

Спасение утопающего

Обсуждение проблемы только началось, и никаких конкретных планов еще нет, сообщили Bloomberg два участника этих переговоров. Но среди возможных сценариев есть предложение передать металлургические заводы, выплавляющие ежегодно почти 4 млн тонн алюминия, а также другие активы «Русала» новой компании, вероятно, государственной, при условии что она сама не станет объектом санкций.

Еще один вариант предусматривает реструктуризацию долгов тонущего холдинга с помощью государства. По данным агентства рассматривается также возможность получения специальных лицензий от казначейства США для продолжения некоторых ограниченных экспортных операций.

Металлургический гигант, отягощенный большими долгами, оказался на краю пропасти в результате новой порции американских санкций. Введенный 6 апреля запрет для американских фирм на сделки с «Русалом» отрезал компанию от мировых рынков, куда поставлялась половина ее продукции.

Руководство организации попросило клиентов по возможности осуществлять платежи в евро вместо долларов. Однако международные трейдеры рассказали Bloomberg о рекомендации от банков и юристов приостановить расчеты с «Русалом» в любых валютах.

10 апреля о приостановке торгов алюминием компании объявила Лондонская биржа металлов, на которую приходилось до 20% продаж холдинга. На следующий день к ней присоединилась Нью-Йоркская товарная биржа, а главный покупатель — швейцарский сырьевой трейдер Glencore — был вынужден запустить процедуру форс-мажора по контрактам на 50 тысяч тонн.

Пока обсуждается долгосрочный план, правительство будет помогать «Русалу» экстренными вливаниями, заявил в среду глава Минфина Антон Силуанов . По его словам, долг «Русала» может быть переброшен на Промсвязьбанк , специально созданный, чтобы работать с компаниями ОПК, которые попали в «черный список».

Обойти финансовые санкции можно по иранскому сценарию, напомнил председатель правления МДМ-Банка Олег Вьюгин . Но возможности для этого ограничены, а издержки высоки, добавил он.

Как и Ирану , «Русалу» придется искать возможности в Китае, пишет Finanz.ru . Китайские трейдеры могут покупать у компании алюминий в слитках, а затем переплавлять его и перепродавать на мировом рынке, объясняет аналитик Sanford C. Bernstein Пол Гейт. Слитки — это первый этап производства, и дальнейшую судьбу такого металла сложно проследить.

Вопрос в целесообразности подобной схемы в данный момент. Помимо технических издержек на переплавку возникает проблема дальнейшей реализации алюминия: возможности его перепродажи у самого Китая сегодня ограничены из-за пошлин в размере 25%, установленных США

«Будет ли выгоден такой вариант? Скорее всего, нет», — предполагает заместитель директора Института актуальной экономики Иван Антропов. При этом внутренний рынок тоже не сможет поглотить двукратное увеличение объемов доступного алюминия, предупреждает он.

Население оплатит

Опрошенные «Ридусом» эксперты негативно воспринимают перспективу национализации компании. Это не облегчит ее положения на мировом рынке, скорее, наоборот, уверен Антропов.

«Тогда начнутся проблемы и с поставками в Европу, которые дают 29% выручки компании. Европейские правительства могут также пойти по пути ужесточения санкций. И, как мы видим, всегда удар сначала наносится по компаниям с госучастием. В этом плане частная компания находится в намного более выгодном положении», — поясняет он.

Тенденция давления на состоятельных людей в попытках заставить их воздействовать на российское правительство все-таки вторична, полагает эксперт. По его мнению, забирать компанию государство вряд ли станет, более вероятно выделение материальной помощи для реструктуризации ее долларовых долгов.

«Скорее всего, так и будет. Будут выделены средства из запасов, которые будут постепенно компенсироваться повышением налогов для населения. И таким образом компания сможет все-таки избежать технического дефолта по своим долговым обязательствам», — прогнозирует он.

В худшем случае «Русал» превратится в очередную убыточную компанию, которая будет старательно поддерживаться государством на плаву, лишь бы сохранить рабочие места, не допустить народных велений, предсказывает эксперт.

Приравнять алюминий к золоту

Вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский , в свою очередь, видит решение проблемы в скупке алюминия в государственные резервы. «Это нормальный такой европейский ход, — поясняет он. — У нас две три добываемого золота в России скупается Центробанком в Гохран. Почему нельзя такое же с алюминием делать? Причем, на этом можно заработать. Вы видите, как резко растет цена алюминия».

В день космонавтики цены на алюминий достигли космических вершин: тонна этого металла на Лондонской бирже металлов впервые за шесть лет преодолела отметку в 2300 долларов.

По мнению эксперта, санкции — это, конечно, надолго, но все-таки не навсегда. Рано или поздно начнутся положительные изменения. А до тех пор надо помогать попавшим под пресс компаниям, в том числе за счет рефинансирования кредитов.

В конечном же счете, необходимо развивать внутреннюю промышленность, собственное производство, чтобы этот алюминий был востребован на внутреннем рынке, призывает аналитик. Например, сейчас есть подвижки по авиастроению.

«Национализация — это самый крайний шаг. Наверное, никто не любит наших олигархов, но в этой ситуации мы все в одной лодке плаваем. И частный собственник, даже такой, как Дерипаска, все-таки лучше, чем наши чиновники», — заключает Вязовский.