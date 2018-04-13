Рубль растет на открытии торгов

В частности, курс доллара снизился на 9 коп. и составил 61,9 руб.

Курс евро упал на 33 коп., до 76,09 руб.

Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Майские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,07%, составив $67,02 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 0,08% — до $71,96 за баррель.

В среду, 11 апреля, цены нефти Brent и WTI подскочили до максимумов с декабря 2014 года — до $73 и $67 за баррель на фоне роста геополитической напряженности, связанной с ситуацией вокруг Сирии