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Рубль растет на открытии торгов
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Рубль растет на открытии торгов 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Газета.Ru
В частности, курс доллара снизился на 9 коп. и составил 61,9 руб.
Курс евро упал на 33 коп., до 76,09 руб.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Майские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,07%, составив $67,02 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 0,08% — до $71,96 за баррель.
В среду, 11 апреля, цены нефти Brent и WTI подскочили до максимумов с декабря 2014 года — до $73 и $67 за баррель на фоне роста геополитической напряженности, связанной с ситуацией вокруг Сирии.
Как стало известно, ОПЕК в марте текущего года снизила добычу нефти на 201,4 тыс. баррелей в сутки, до 31,958 млн баррелей в сутки, выполнив соглашение о сокращении нефтедобычи на 161%.
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