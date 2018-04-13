В 2018 году Украина надеется получить от МВФ 2 млрд долларов

Киев, 12 апреля / Синьхуа / — В текущем году Национальный банк Украины /НБУ/ рассчитывает получить от МВФ 2 млрд долларов. Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном сегодня на сайте регулятора.

В НБУ отметили, что указанные средства будут направлены на пополнение золотовалютных резервов, которые благодаря международной помощи к концу года могут увеличиться до 21,6 млрд долларов с нынешних 18,2 млрд долларов.

Позднее сегодня на брифинге замглавы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что первый в этом году транш от МВФ, предположительно, поступит в начале третьего квартала.

Весной 2015 года МВФ решил предоставить Украине 17,5 млрд долларов в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования /EFF/. К настоящему времени страна уже получила четырьмя траншами около 8,7 млрд долларов из указанной суммы. —0—