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В 2018 году Украина надеется получить от МВФ 2 млрд долларов
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В 2018 году Украина надеется получить от МВФ 2 млрд долларов 

ИА Синьхуа 35 минут назад
Киев, 12 апреля /Синьхуа/ — В текущем году Национальный банк Украины /НБУ/ рассчитывает получить от МВФ 2 млрд долларов. Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном сегодня на сайте регулятора.
В НБУ отметили, что указанные средства будут направлены на пополнение золотовалютных резервов, которые благодаря международной помощи к концу года могут увеличиться до 21,6 млрд долларов с нынешних 18,2 млрд долларов.
Позднее сегодня на брифинге замглавы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что первый в этом году транш от МВФ, предположительно, поступит в начале третьего квартала.
Весной 2015 года МВФ решил предоставить Украине 17,5 млрд долларов в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования /EFF/. К настоящему времени страна уже получила четырьмя траншами около 8,7 млрд долларов из указанной суммы. —0—
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