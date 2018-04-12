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«Еврохим» и Migao планируют расширить производство EuroChem Migao
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«Еврохим» и Migao планируют расширить производство EuroChem Migao 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. "Еврохим", одна из ведущих мировых агрохимических компаний, и китайская H. K. Migao планируют построить вторую линию на своем совместном предприятии EuroChem Migao с привлечением еще одного китайского партнера, сообщил журналистам генеральный директор «Еврохима» Дмитрий Стрежнев.
Первая линия завода по производству удобрений EuroChem Migao в китайской провинции Юньнань начала работу в 2013 году. Завод выпускает 100 тысяч тонн комплексных удобрений и 70 тысяч тонн нитрата калия в год. По словам Стрежнева, стоимость завода составила 25 миллионов долларов.
"Планируем увеличивать бизнес в ближайшее время. Объявим о строительстве дополнительной мощности для привлечения китайского партнера", — сказал Стрежнев в кулуарах конференции «Сбербанка КИБ» «Металлургия и горнодобывающая промышленность. Производство удобрений».
Компании сообщали в прошлом году, что изучат возможность совместного строительства второй линии по производству нитрата калия проектной мощностью 80 тысяч тонн на базе EuroChem Migao.
Холдинг «Еврохим» основан в 2001 году. Его предприятия производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения. Компания AIM Capital Андрея Мельниченко владеет 90% уставного капитала EuroChem Group AG (материнская компания группы), остальные 10% принадлежат Стрежневу.
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