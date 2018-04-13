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Кремлевский дворец задним числом закрыл госзакупку на корпоратив «Россетей»
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Кремлевский дворец задним числом закрыл госзакупку на корпоратив «Россетей» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Государственный Кремлевский дворец 5 апреля разместил на сайте госзакупок лоты для организации корпоративного праздника в честь пятилетия компании «Россети». 6 апреля лот был закрыт, а само мероприятие состоялось 4 апреля.
6 апреля в социальных сетях компании появился фотоотчет с корпоратива. Ведущими вечера выступили Иван Ургант и Яна Чурикова, корпоративный гимн прозвучал в исполнении Олега Газманова.
На сайте госзакупок «задним числом» выложили лоты на приглашение ведущих: Ивана Урганта за 3,7 миллиона рублей, Яны Чуриковой за 1,05 миллиона рублей. На заказ фотозон компания потратила 566 тысяч рублей. На создание приглашений и конвертов — 145 тысяч рублей.
Как ранее писал «ФедералПресс», в марте депутат Госдумы Иван Сухарев обратил внимание Счетной палаты, что «Россети» намерены потратить на корпоратив 27 миллионов рублей, хотя 2017 год компания завершила с убытками в 13,2 миллиарда рублей.
В начале апреля Минфин заявил, что в России лишь 3,6% закупок осуществляется путем проведения конкурсов и аукционов по всем правилам. 96% закупок проводится на неконкурентной основе.
Фото: «Россети»
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