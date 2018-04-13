Кремлевский дворец задним числом закрыл госзакупку на корпоратив «Россетей»

Государственный Кремлевский дворец 5 апреля разместил на сайте госзакупок лоты для организации корпоративного праздника в честь пятилетия компании «Россети» . 6 апреля лот был закрыт, а само мероприятие состоялось 4 апреля.

На сайте госзакупок «задним числом» выложили лоты на приглашение ведущих: Ивана Урганта за 3,7 миллиона рублей, Яны Чуриковой за 1,05 миллиона рублей. На заказ фотозон компания потратила 566 тысяч рублей. На создание приглашений и конвертов — 145 тысяч рублей.

В начале апреля Минфин заявил, что в России лишь 3,6% закупок осуществляется путем проведения конкурсов и аукционов по всем правилам. 96% закупок проводится на неконкурентной основе.

Фото: «Россети»