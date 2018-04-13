Красиво жить не запретишь
Согласно данным самих «Россетей», их чистый убыток в 2017 году составил 13,2 млрд рублей против прибыли в 222,4 млрд рублей годом ранее, сообщает ТАСС. За этот же период сократилась и выручка компании, которая на 88,04% принадлежит государству и является крупнейшей электросетевой корпорацией России. Убыток до уплаты налогов равнялся 12,64 млрд рублей против почти 223 млрд рублей прибыли в 2016 году.
При этом в «Россетях» убыток объясняют в основном снижением «прочих доходов» более чем в четыре раза — до 49,13 млрд рублей, а также увеличением «прочих расходов» почти в девять раз — до 87,7 млрд рублей.
Однако ухудшение финансовых показателей не явилось причиной для того, чтобы сократить эти «прочие расходы» и не отпраздновать пятилетие компании, заплатив, согласно сайту госзакупок, 26,8 млн рублей. Закупку произвели у единственного поставщика — ФГБУК «Государственный Кремлевский дворец». Согласно техзаданию закупки от 12 марта, на корпоративе был запланирован фуршет, протокольное мероприятие, награждение лучших работников и праздничный концерт с участием ведущих музыкальных и хореографических коллективов и артистов.
Такие огромные траты у сработавшей в убыток госкомпании не остались без внимания общественности. Некая гражданка Журова А. Н. попросила депутата Госдумы Ивана Сухарева направить запрос в Счетную палату на предмет обоснованности затрат «Россетей» на празднование своего пятилетия на фоне миллиардных убытков. Женщина также интересуется, не противоречит ли данная закупка у единственного источника антимонопольному законодательству. 26 марта Сухарев выполнил просьбу Журовой, попросив председателя Счетной палаты Татьяну Голикову в письменной форме сообщить о мерах, принятых по депутатскому запросу, в установленный законом 30-дневный срок, сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва».
Даты и оплаты
В том, что многомиллионный корпоратив «Россетей» удался, сомнений быть не может. Гвоздем программы там стал гимн компании, написанный и исполненный певцом Олегом Газмановым, пишет «Новая газета».
Концерт вели Иван Ургант и Яна Чурикова. Были изготовлены фотозоны, бланки приглашений и конвертов. Теперь тем же способом — «у единственного поставщика» — закупку осуществлял Государственный Кремлевский дворец. Причем, как обратили внимание журналисты «Новой газеты», довольно оригинально — после того, как 4 апреля корпоратив «Россетей» состоялся. Согласно сайту госзакупок, 5 апреля появились, а 6 апреля были закрыты лоты на обеспечение празднования пятилетия электросетевой корпорации. Так, участие Урганта «задним числом» стоило 3,7 млн рублей, Чуриковой — 1,05 млн рублей, изготовление фотозон — 566 тыс. рублей, бланков приглашений и конвертов — 145 тыс. рублей.
Разгулявшийся гендиректор
Пришедший в сентябре 2017 года на должность гендиректора «Россетей» Павел Ливинский, по всей видимости, не привык отмечать праздники скромно, учитывая огромные убытки компании. Ранее он занимал различные должности в московской мэрии и считался там самым богатым чиновником. Кроме того, как пишет «Росбалт», работал на руководящих постах в электроэнергетическом хозяйстве разных регионов России.
В декларации о доходах за 2016 год Павел Ливинский указывал, что в его собственности находятся 32 квартиры. Это, как подсчитали журналисты издания «Совершенно секретно», в общей сложности составляет 2 212,5 кв. метра. Плюс 4 машино-места и нежилое помещение в 1 289, 80 кв. метра. Годовой доход чиновника, по данным «Росбалта», в 2016 году составил 208,3 млн рублей.
Представляется, что имея такие доходы, Ливинский мог сам оплатить праздник своего нового коллектива. Правда, тогда, возможно, расходы не сильно отличались бы от тех, что понес в 2016 году глава «Роснано» Анатолий Чубайс, выделив из личных средств 3,3 млн рублей на компенсацию расходов новогоднего корпоратива возглавляемой им госкомпании, о чем пишет РБК.