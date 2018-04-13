Барские замашки главы «Россетей» — 27 миллионов на корпоратив при миллиардных убытках

Красиво жить не запретишь

Согласно данным самих «Россетей», их чистый убыток в 2017 году составил 13,2 млрд рублей против прибыли в 222,4 млрд рублей годом ранее, сообщает ТАСС . За этот же период сократилась и выручка компании, которая на 88,04% принадлежит государству и является крупнейшей электросетевой корпорацией России . Убыток до уплаты налогов равнялся 12,64 млрд рублей против почти 223 млрд рублей прибыли в 2016 году.

При этом в «Россетях» убыток объясняют в основном снижением «прочих доходов» более чем в четыре раза — до 49,13 млрд рублей, а также увеличением «прочих расходов» почти в девять раз — до 87,7 млрд рублей.

Однако ухудшение финансовых показателей не явилось причиной для того, чтобы сократить эти «прочие расходы» и не отпраздновать пятилетие компании, заплатив, согласно сайту госзакупок, 26,8 млн рублей. Закупку произвели у единственного поставщика — ФГБУК «Государственный Кремлевский дворец». Согласно техзаданию закупки от 12 марта, на корпоративе был запланирован фуршет, протокольное мероприятие, награждение лучших работников и праздничный концерт с участием ведущих музыкальных и хореографических коллективов и артистов.

Такие огромные траты у сработавшей в убыток госкомпании не остались без внимания общественности. Некая гражданка Журова А. Н. попросила депутата Госдумы Ивана Сухарева направить запрос в Счетную палату на предмет обоснованности затрат «Россетей» на празднование своего пятилетия на фоне миллиардных убытков. Женщина также интересуется, не противоречит ли данная закупка у единственного источника антимонопольному законодательству. 26 марта Сухарев выполнил просьбу Журовой, попросив председателя Счетной палаты Татьяну Голикову в письменной форме сообщить о мерах, принятых по депутатскому запросу, в установленный законом 30-дневный срок, сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва».

Даты и оплаты

В том, что многомиллионный корпоратив «Россетей» удался, сомнений быть не может. Гвоздем программы там стал гимн компании, написанный и исполненный певцом Олегом Газмановым , пишет «Новая газета».

Концерт вели Иван Ургант Яна Чурикова . Были изготовлены фотозоны, бланки приглашений и конвертов. Теперь тем же способом — «у единственного поставщика» — закупку осуществлял Государственный Кремлевский дворец. Причем, как обратили внимание журналисты «Новой газеты», довольно оригинально — после того, как 4 апреля корпоратив «Россетей» состоялся. Согласно сайту госзакупок, 5 апреля появились, а 6 апреля были закрыты лоты на обеспечение празднования пятилетия электросетевой корпорации. Так, участие Урганта «задним числом» стоило 3,7 млн рублей, Чуриковой — 1,05 млн рублей, изготовление фотозон — 566 тыс. рублей, бланков приглашений и конвертов — 145 тыс. рублей.

Разгулявшийся гендиректор

Пришедший в сентябре 2017 года на должность гендиректора «Россетей» Павел Ливинский , по всей видимости, не привык отмечать праздники скромно, учитывая огромные убытки компании. Ранее он занимал различные должности в московской мэрии и считался там самым богатым чиновником. Кроме того, как пишет «Росбалт» , работал на руководящих постах в электроэнергетическом хозяйстве разных регионов России.

В декларации о доходах за 2016 год Павел Ливинский указывал, что в его собственности находятся 32 квартиры. Это, как подсчитали журналисты издания «Совершенно секретно», в общей сложности составляет 2 212,5 кв. метра. Плюс 4 машино-места и нежилое помещение в 1 289, 80 кв. метра. Годовой доход чиновника, по данным «Росбалта», в 2016 году составил 208,3 млн рублей.