В Viber рассказали о перспективах работы в России

Представитель Viber рассказала о перспективах работы в России

В пятницу, 13 апреля, Telegram может быть заблокирован в России по требованию Роскомнадзора . Руководство соцсети не выполнило законные требования ФСБ о передаче ведомству ключей шифрования секретных чатов пользователей. Между тем Telegram не единственный популярный мессенджер в стране. Около 100 млн россиян пользуются приложением Viber, где зашифрован весь трафик, не только секретный. Однако претензий к его работе надзорные органы пока не предъявляли. С чем это связано, RT узнал у директора по коммуникациям Viber в СНГ, Франции Германии Яны Рожковой.

— Использует ли Viber сквозное шифрование end-to-end во всех чатах, как и Telegram?

— В вашем вопросе на самом деле их два, поэтому и ответа два: да и нет. Да, все личные и групповые чаты Viber, а также видео— и аудиозвонки защищены сквозным шифрованием. Никто, включая представителей компании, не может получить доступ к содержанию разговоров пользователей. Но при этом мы с Telegram работаем по-разному. Там обычные чаты, групповые чаты и каналы не защищены сквозным шифрованием. Эти категории составляют большую часть всей коммуникации в мессенджере. В Viber же абсолютно все чаты зашифрованы по умолчанию. Кроме того, в отличие от некоторых других мессенджеров, Viber не хранит контент, которым обмениваются пользователи. Это невозможно в силу сквозного шифрования.

— Обращались ли к вам сотрудники ФСБ с просьбой предоставить ключи шифрования?

— На данный момент мы не получали этого запроса от государственных органов.

— Представители вашей компании говорили, что не против сотрудничества с властями. В каком ключе вы видите это сотрудничество?

— Мы с уважением относимся к законодательству стран, где присутствует Viber. При этом нашим главным приоритетом всегда остаётся безопасность данных наших пользователей.

— Какими будут ваши действия в случае блокировки Viber в России?

— Для пользователей Viber это может стать настоящей проблемой. У Viber долгая история отношений с российскими пользователями. Мы помогаем им оставаться на связи с родными и близкими, мы поддерживаем предпринимателей и их клиентов. Мы верим, что у людей во всём мире должен быть доступ к свободному и безопасному общению. Не хотелось бы долго обсуждать необоснованные гипотезы, но если вдруг Viber заблокируют, мы будем обсуждать решение проблемы непосредственно с представителями власти.

— Как вы думаете, почему в таком случае ваша компания не включена в реестр Роскомнадзора?

— На данный момент мы не получали запроса от Роскомнадзора или других органов. Мы готовы к сотрудничеству в рамках правового поля, если это не затронет прав наших пользователей.

— Почему, по-вашему мнению, Viber не интересует госорганы так, как Telegram?

— Могу лишь предполагать. Например, потому что они знают про 100% защищённых чатов и про то, что контент не хранится на наших серверах.

— В чем кардинальное отличие политики вашей компании от Telegram?

— Для того чтобы сохранить данные пользователей в безопасности, мы защитили их все сквозным шифрованием. Сквозное шифрование означает, что все данные зашифрованы с момента отправки с одного устройства и до момента получения на другом устройстве. Эти данные не могут быть получены никем, кроме владельцев устройств. Также стоит отметить, что мы являемся дочерней компанией японской корпорации Rakuten. Rakuten, будучи публичной компанией, уважает законодательство и культуру каждой страны, где присутствует. Наша политика и внутренняя организация абсолютно прозрачны. Мы уважаем культуру Rakuten, а также внимательно относимся к обещаниям, которые дали.

— Сколько пользователей Viber из России? А с Украины? Можете озвучить аудиторию мессенджера в процентном соотношении ко всему миру?

— Россия — чрезвычайно важный рынок для Viber. На сегодняшний день в приложении зарегистрированы уже более 100 миллионов россиян. Достаточно активно Viber используется и на Украине — мессенджер установлен у 90% украинцев на смартфоне. В этом году число наших пользователей в мире превысило миллиард человек, и мы стремимся сохранить и улучшить достигнутый результат, предлагая новые уникальные возможности для свободного общения.