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США опровергли отказ в визах сотрудникам «Аэрофлота»
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Посольство США опровергло отказ в визах сотрудникам «Аэрофлота» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посольство США в России опровергло сообщения об отказе в выдаче американских виз сотрудникам «Аэрофлота».
«В прессе и социальных сетях муссируются различные, не имеющие никаких оснований слухи относительно получения виз в США», — цитирует сообщение посольства ТАСС.
Возможные сложности с получением виз США в дипмиссии связали с высоким спросом и сокращением числа посольских сотрудников.
Накануне Telegram-канал WarGozno со ссылкой на некие источники сообщил, что США приостановили выдачу виз летному составу «Аэрофлота».
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