Российские металлурги грамотно реагируют на конъюнктуру мирового рынка

Этот разрыв сохранится и в перспективе: до 2022 года ожидаемый ежегодный прирост мирового потребления металла по самым сдержанным оценкам составит не менее двух процентов при среднегодовом росте выпуска на уровне не более 1,4 процента. Дефицит меди будет расти, а вслед за ним и цены на нее.

В 2017 году объем запасов меди на Лондонской бирже металлов уже достиг критически низкого для отрасли уровня, сократившись больше чем на 35 процентов. В дальнейшем запасы металла продолжат снижаться: в 2021 году дефицит может превысить 380 тысяч тонн, в 2022-м — 620 тысяч тонн.

Эффективное развитие сырьевой базы является решением для покрытия растущего спроса на медь. Однако, сделать это все сложнее. Основным препятствием на этом пути становится сокращение мировых запасов и снижение содержания полезного компонента в руде. Эти обстоятельства оставляют преимущество тем компаниям, которые обладают высокими компетенциями в освоении сложных месторождений, используют передовые технологические решения и грамотно управляют себестоимостью производимой продукции, в том числе за счет построения вертикально интегрированной структуры производства.

В расчете на долгосрочный прогноз роста потребления красного металла практически с момента основания Русская медная компания (РМК) приняла стратегию, в которой сделала ставку на развитие собственной минерально-сырьевой базы и модернизацию металлургических мощностей. Это позволяет эффективно управлять себестоимостью продукции, а также быстро реагировать на рыночные колебания. Компания последовательно изучает и приобретает новые месторождения, повышает производительность текущих проектов, непрерывно совершенствует производственные процессы.

База расширяется

Так, в рамках программы расширения минерально-сырьевой базы РМК продолжает строительство в Казахстане подземного рудника на Весенне-Аралчинском месторождении мощностью до 500 тысяч тонн медной руды в год. Уникальность проекта в том, что южная часть месторождения расположена в Хромтауском районе Актюбинской области Казахстана, а северная — в Домбаровском районе Оренбургской области России . Старт промышленной добычи руды на казахстанском участке намечен на начало 2019 года. В следующем году в республике начнется добыча еще на двух месторождениях — Кундызды и Лиманное. Общие запасы этих трех новых объектов — около 70 миллионов тонн руды, они обеспечат бесперебойную работу обогатительных фабрик Актюбинской медной компании на годы вперед.

Геологоразведка обеспечивает металлургов возможностями добычи на перспективу нескольких десятков лет А вот на руднике Весенний в Оренбургской области, этой весной будет добыта уже трехмиллионная тонна руды. Балансовые запасы месторождения составляют 6,9 миллиона тонн руды. Работы на руднике ведутся открытым способом, глубина карьера сейчас составляет 150 метров. Однако после 2024 года ОРМЕТ планирует начать подземную отработку прибортовых и придонных запасов, в которых сосредоточено около 30 процентов от общих запасов.

Параллельно компания работает еще на ряде месторождений региона. Так, к разработке Лучистого РМК приступила в июне 2017 года. Эксплуатационные запасы в контуре карьера оцениваются в 112 тысяч тонн медно-колчеданной руды. Планируется, что они будут отработаны в течение двух лет. До 2025 года продлится работа на еще одном месторождении — Джусинском. Сейчас здесь возводится подземный рудник, в котором ежегодно будет добываться по 300 тысяч тонн колчеданно-полиметаллической руды.

Разделять и плавить

Помимо инвестиций в расширение минерально-сырьевой базы, компания вкладывает средства в повышение производительности обогатительных фабрик и металлургических мощностей. В 2015 году ключевое предприятие РМК в Казахстане — Актюбинская медная компания (АМК) — приобрела дополнительное оборудование для обогащения медно-цинковых руд, которое позволило увеличить до 90 процентов извлечение из руды меди и до 80 процентов — цинка. Обогатительные фабрики АМК, входящие в горно-обогатительный комбинат с общей мощностью переработки в пять миллионов тонн руды, в 2017 году произвели 58 тысяч тонн меди в медном концентрате и 52,4 тысячи тонн цинка в цинковом концентрате.

Челябинской области запланирован выход на проектную мощность второй очереди Михеевского ГОКа, что позволит увеличить объем переработки руды до 27 миллионов тонн в год. Для реализации проекта привлечен отраслевой инвестор. Помимо наращивания перерабатывающих мощностей, РМК совершенствует действующую фабрику ГОКа. На ней завершается реконструкция участка дробления, обеспечивающего переход от двухстадиального к трехстадиальному измельчению руды. Это позволит увеличить извлечение меди в концентрат с нынешних 85 до 90 процентов, несмотря на увеличивающуюся в процессе отработки крепость пород месторождения и снижение содержания металла в руде.

Новая обогатительная фабрика мощностью 28 миллионов тонн руды в год и ожидаемой производительностью 500 тысяч тонн медного концентрата появится на Томинском месторождении медно-порфировых руд на Южном Урале. Его освоение началось в прошлом году.

В начале 2017 года РМК утвердила программу увеличения производительности переработки минерального сырья на мощностях металлургического кластера в Челябинской области. В первую очередь она предполагает наращивание выпуска черновой меди на предприятии «Карабашмедь» до 150 тысяч тонн в год, 130 тысяч тонн из них будет производиться из минерального сырья. Для переработки дополнительного объема черновой меди параллельно увеличивается мощность производства медных катодов и катанки на Кыштымском медэлектролитном заводе до 140 тысяч тонн по обеим позициям.

Увеличение собственных перерабатывающих мощностей позволит РМК более гибко реагировать на рынок: в случае снижения цены на медный концентрат компания сможет получать прибыль от его переработки и выпуска изделий с большей добавленной стоимостью.

Разведка с запасом

Не менее важна и работа на отдаленное будущее: проведение геологоразведки обеспечивает металлургов возможностями добычи на перспективу нескольких десятков лет. РМК «держит в уме» два участка на территории Оренбуржья. Так, на Западно-Ащебутакском завершены поисково-оценочные работы. По их итогам так называемое рудопроявление медно-цинковых руд переведено в разряд месторождений. На государственный баланс поставлено 348 тысяч тонн балансовой руды и 1,1 миллиона тонн забалансовых руд. По предварительной оценке, содержание меди в них составляет 4,4 процента, цинка — 1,8 процента. Завершить разведочные работы планируется во втором квартале 2018 года, после чего будет создаваться проект разработки месторождения.

К разведочным работам в 2018 году ОРМЕТ планирует приступить и на участке медно-цинковых руд Акжарская площадь, который расположен в Ясненском районе Оренбургской области. Предварительно запасы здесь оцениваются в 694 тысячи тонн руды с содержанием меди 2,6 процента. По результатам разведки, запасы Акжарской площади будут поставлены на государственный баланс, и предприятие сможет приступить к проектированию освоения этого участка.

Доразведочные работы РМК провела и на действующем Михеевском месторождении в Челябинской области. Это привело к увеличению запасов до 629 миллионов тонн медно-порфировой руды.

кстати

В 2017 году РМК получила почти 130 миллиардов рублей выручки. Это на 6 процентов больше результата 2016 года. Чистая прибыль сохранилась на уровне 2016 года и составила 16,2 миллиарда рублей.

справка

Русская медная компания — вертикально интегрированный производственный холдинг, специализирующийся на добыче и обогащении медной руды, производстве и реализации медной продукции и драгоценных металлов в слитках. В компанию входит 13 предприятий в Новгородской, Оренбургской, Свердловской, Челябинской областях России и в Актюбинской области Республики Казахстан. Среди них три металлургических предприятия, гидрометаллургический завод, восемь горнодобывающих предприятий и торговая компания. Владеет 22 лицензиями на разработку и добычу полезных ископаемых в России и Казахстане.