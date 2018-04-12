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Транзит нефти через территорию Украины сократился на 7,6% в 1 квартале 2018 года
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Транзит нефти через территорию Украины сократился на 7,6% в 1 квартале 2018 года 

Rambler News Service 1 час назад
Объем прокачки нефти в страны Европы через территорию Украины сократился на 7,6% (265,9 тыс. тонн) до 3,22 млн тонн в 1 квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает издание «Нефть и Капитал» со ссылкой на данные Укртранснафты.
При этом объем поставок нефти на НПЗ Украины по трубопроводной системе вырос за отчетный период на 35,9% (132,5 тыс. тонн) до 501,5 тыс. тонн. Таким образом, на транзит в общем объеме транспортировки нефти через территорию Украины в 1 квартале 2018 года пришлось 86,5%.
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