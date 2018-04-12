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Сбербанк объявил о запуске «пилота» системы гарантий на блокчейне
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Сбербанк объявил о запуске «пилота» системы гарантий на блокчейне 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Сбербанк России до конца года запустит пилотный проект системы банковских гарантий на блокчейне. Об этом рассказала исполнительный директор управления торгового финансирования Сбербанка Людмила Ким, сообщил «Интерфакс».
Мы решили для получения более быстрого эффекта рассмотреть именно как промышленное решение гарантии на блокчейне. Это массовый продукт, он популярен и востребован, поэтому мы с начала года взялись за проработку гарантий на блокчейне
— Людмила Ким.
Сбербанк ранее уже проводил сделки с использованием блокчейна — например, по аккредитивам «Северстали». В банке считают, что плюсом таких операций являются прозрачность и скорость.
«Очень важный посыл, мы его часто слышим от клиентов — очень много фрода, поддельных гарантий. А поскольку Сбербанк — это в принципе крупнейший банк, и очень много гарантий, то подделок гарантий Сбербанка тоже очень много», — добавила Людмила Ким.
Обыкновенные акции Сбербанка снизились более чем на 20% на торгах Московской биржи. Это произошло в понедельник, 9 апреля. Такой обвал ценных бумаг произошел на фоне новых антироссийских санкций и тревожных новостей из Сирии.
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