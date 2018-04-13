Рынок акций Бельгии закрылся ростом, BEL 20 прибавил 0,12%

Investing.com — Фондовый рынок Бельгии завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов финансов, сырья и коммунальных услуг.

На момент закрытия на Брюссельской фондовой бирже BEL 20 вырос на 0,12%.

В лидерах роста среди компонентов индекса BEL 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Galapagos NV (AS:GLPG), которые подорожали на 3,220 п. (4,04%), закрывшись на отметке в 83,000. Котировки Sofina (BR:SOF) выросли на 3,20 п. (2,29%), завершив торги на уровне 143,20. Бумаги Solvay SA (BR:SOLB) выросли в цене на 1,20 п. (1,06%), закрывшись на отметке 114,75.

Лидерами падения стали акции UCB (BR:UCB), цена которых упала на 1,46 п. (2,18%), завершив сессию на отметке 65,40. Акции Ontex Group (BR:ONTEX) поднялись на 0,26 п. (1,22%), закрывшись на уровне 20,98, а Telenet Group Holding NV (BR:TNET) снизились в цене на 0,55 п. (1,03%) и завершили торги на отметке 53,05.

На Брюссельской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (57) превысило количество закрывшихся в минусе (47), а котировки 16 акций практически не изменились.

Котировки акций Sofina (BR:SOF) выросли до исторического максимума, повысившись на 2,29%, 3,20 п., и завершили торги на отметке 143,20.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,49%, или 6,60, достигнув отметки $1.348,50 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 0,61%, или 0,41, до $67,48 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 0,93%, или 0,67, до отметки $72,69 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,01% до 1,2326, а котировки EUR/GBP упали на 0,20%, достигнув отметки 0,8646.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,02% до 89,51.