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В пункты обмена валюты в Москве выстроились очереди
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В пункты обмена валюты в Москве выстроились очереди 

РИАМО 54 минуты назад
Фото: РИАМО
На фоне ситуации с падением рубля в пунктах обмена валюты в центре Москвы образовались очереди, передает в четверг корреспондент РИАМО.
После того как 6 апреля США ввели новые санкции в отношении России, рубль на текущей неделе уже потерял 9,1% к евро и 8,6% к доллару. 11 апреля евро на торгах превысил 80 рублей, доллар — 65 рублей.
Вечером в четверг в обменном пункте на 1-й Тверской-Ямской улице в очереди насчитывается более 10 человек. Люди никуда не торопятся и не создают давку у входа. При этом некоторые прохожие смотрят на очередь с удивлением.
В другом обменнике на этой же улице в очереди насчитывается также более десятка людей. Желающие поменять деньги ведут себя тихо и спокойно.
Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на пятницу, снизился на 2,53 рубля, до 76,75 рубля. Курс доллара упал на 2 рубля, до 62,06 рубля.
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