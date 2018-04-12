В пункты обмена валюты в Москве выстроились очереди

На фоне ситуации с падением рубля в пунктах обмена валюты в центре Москвы образовались очереди, передает в четверг корреспондент РИАМО

После того как 6 апреля США ввели новые санкции в отношении России , рубль на текущей неделе уже потерял 9,1% к евро и 8,6% к доллару. 11 апреля евро на торгах превысил 80 рублей, доллар — 65 рублей.

Вечером в четверг в обменном пункте на 1-й Тверской-Ямской улице в очереди насчитывается более 10 человек. Люди никуда не торопятся и не создают давку у входа. При этом некоторые прохожие смотрят на очередь с удивлением.

В другом обменнике на этой же улице в очереди насчитывается также более десятка людей. Желающие поменять деньги ведут себя тихо и спокойно.