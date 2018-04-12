«ЭРА: ИСКРА». Разработали схему транспортировки нефти с ямальских месторождений 

Компания «Газпром нефть» в рамках программы цифровизации внедряет информационную систему «ЭРА: ИСКРА», предназначенную для выбора оптимальных комплексных решений по разработке и обустройству месторождений. Уникальный программный продукт уже используют — с его помощью разработали схему транспортировки нефти новой группы месторождений Надым-Пур-Тазовского района.
Благодаря системе специалисты определили оптимальные решения по организации системы нефтепроводов. Сейчас новый цифровой инструмент уже применяют для создания инфраструктуры актива, — сообщает пресс-служба ПАО «Газпром нефть».
Систему «ЭРА: ИСКРА» разработали при участии специалистов «Газпромнефть-Развития» и Научно-технического центра «Газпром нефти». Её название — это аббревиатура от «Интегрированная система концептуального развития актива», а сама программа входит в семейство электронных продуктов «ЭРА». Она помогает выбрать наиболее экономически эффективное решение по освоению актива и созданию инфраструктуры на этапе концептуального проектирования. Новая система организует взаимодействие экспертов по таким направлениям как разработка месторождения, создание скважин, поверхностное обустройство, стоимостной инжиниринг и экономика. Эксперты «Газпром нефти», участвующие в создании концептуальных моделей, получили инструмент для одновременной совместной работы. К просмотру модели, её корректировке и экспертизе будут иметь доступ, в зависимости от роли, все участники процесса. Работа программного обеспечения осуществляется через веб-интерфейс. Имеющие доступ пользователи могут заходить в программу с любого компьютера в периметре компании. По оценкам разработчиков, сейчас можно говорить не только о повышении скорости и эффективности концептуального проектирования, но и о повышении его качества за счет увеличения количества рассматриваемых вариантов.
В новую группу месторождений Надым-Пур-Тазовского района Ямала входят Северо-Самбургское, Тазовское, а также нефтяные оторочки Ен-Яхинского и Песцового месторождений. Сейчас на этих активах ведут опытно-промышленные работы, а также бурение первых эксплуатационных скважин. Оператором разработки месторождений является компания «Газпромнефть-Развитие».
«Электронная разработка активов — это один из приоритетов технологической стратегии «Газпром нефти». Внедрение единой цифровой платформы «ЭРА: ИСКРА» позволяет эффективно заниматься концептуальным инжинирингом — созданием комплексной модели обустройства месторождения. Благодаря совместной работе специалистов разных направлений, концептуальный инжиниринг позволяет оценивать проекты от идеи до реализации, оптимизировать все необходимые процессы. Сейчас это одно из приоритетных направлений работы Научно-технического центра «Газпром нефти». Дочерние компании заинтересованы в постоянном повышении эффективности своей работы, поэтому НТЦ и «Газпромнефть-Развитие» разрабатывают, внедряют новые технологические решения», — отметил генеральный директор Научно-технического центра «Газпром нефти» Марс Хасанов.