«ЭРА: ИСКРА». Разработали схему транспортировки нефти с ямальских месторождений

Компания «Газпром нефть» в рамках программы цифровизации внедряет информационную систему «ЭРА: ИСКРА», предназначенную для выбора оптимальных комплексных решений по разработке и обустройству месторождений. Уникальный программный продукт уже используют — с его помощью разработали схему транспортировки нефти новой группы месторождений Надым-Пур-Тазовского района.

Благодаря системе специалисты определили оптимальные решения по организации системы нефтепроводов. Сейчас новый цифровой инструмент уже применяют для создания инфраструктуры актива, — сообщает пресс-служба ПАО «Газпром нефть».

Систему «ЭРА: ИСКРА» разработали при участии специалистов «Газпромнефть-Развития» и Научно-технического центра «Газпром нефти». Её название — это аббревиатура от «Интегрированная система концептуального развития актива», а сама программа входит в семейство электронных продуктов «ЭРА». Она помогает выбрать наиболее экономически эффективное решение по освоению актива и созданию инфраструктуры на этапе концептуального проектирования. Новая система организует взаимодействие экспертов по таким направлениям как разработка месторождения, создание скважин, поверхностное обустройство, стоимостной инжиниринг и экономика. Эксперты «Газпром нефти», участвующие в создании концептуальных моделей, получили инструмент для одновременной совместной работы. К просмотру модели, её корректировке и экспертизе будут иметь доступ, в зависимости от роли, все участники процесса. Работа программного обеспечения осуществляется через веб-интерфейс. Имеющие доступ пользователи могут заходить в программу с любого компьютера в периметре компании. По оценкам разработчиков, сейчас можно говорить не только о повышении скорости и эффективности концептуального проектирования, но и о повышении его качества за счет увеличения количества рассматриваемых вариантов.

В новую группу месторождений Надым-Пур-Тазовского района Ямала входят Северо-Самбургское, Тазовское, а также нефтяные оторочки Ен-Яхинского и Песцового месторождений. Сейчас на этих активах ведут опытно-промышленные работы, а также бурение первых эксплуатационных скважин. Оператором разработки месторождений является компания «Газпромнефть-Развитие».