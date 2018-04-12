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Индийская Essar Oil выплатила Ирану долг в $2,5 млрд
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Индийская Essar Oil выплатила Ирану долг в $2,5 млрд 

Прайм 1 час назад
Индийская Essar Oil выплатила Ирану долг на сумму около 2 миллиардов евро (2,5 миллиарда долларов) за прошлые нефтяные сделки, компания должна заплатить еще 616 миллионов долларов, рассказал агентству Рейтер глава Essar Oil Б. Ананд (B. Anand).
По данным агентства, новое руководство компании приняло решение погасить задолженность Essar Oil Ирану в рамках сделки о покупке. По словам Ананда, индийская компания планирует покупать у Ирана 120 тысяч баррелей в день в 2018-2019 годах, как и год назад.
Вместе с этим, рассказал глава Essar Oil, фирма планирует в следующие 1,5-2 года открыть 1,5 тысячи заправок для увеличения внутренних продаж. На данный момент у компании 4,5 тысячи заправок в Индии.
В марте агентство сообщало, что Essar Oil получит кредиты на 1 миллиард долларов от своего акционера Trafigura и британской компании BP под обеспечение в виде поставок нефтепродуктов от индийской компании.
В августе 2017 года "Роснефть" закрыла стратегическую сделку по приобретению 49,13% акций индийской Essar Oil Limited (EOL). Стоимость покупки составила 3,9 миллиарда долларов. Российская компания получила долю в нефтеперерабатывающем заводе в Вадинаре (Индия) с комплексной инфраструктурой. В состав бизнеса EOL также входит крупная сеть автозаправочных станций в Индии, работающих под брендом Essar.
Одновременно с «Роснефтью» о закрытии сделки по приобретению еще 49,13% EOL объявил консорциум международных инвесторов, в который входят Trafigura и UCP.
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