Гендиректор «Алросы» увеличил долю в компании до 0,027%

«Алроса» сообщила, что доля Иванова в компании 9 апреля выросла с 0,0221% до 0,0254%, а 11 апреля с 0,0254% до 0,027%.

По данным Московской биржи цена одной обыкновенной акции на торгах 12 апреля составляла 85,3 рубля за акцию, а капитализация всей компании оценивается в 628 млрд 231,568 млн рублей. Таким образом, пакет акций Иванова в «Алросе», по данным торгов на 12 апреля, оценивается в сумму около 169,7 млн рублей. Иванов в апреле увеличил пакет акций в компании на сумму около 30 млн рублей.

Сергей Иванов избран главой «Алросы», крупнейшего в мире производителя необработанных алмазов, 13 марта 2017 года.