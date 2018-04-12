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Гендиректор «Алросы» увеличил долю в компании до 0,027%
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Гендиректор «Алросы» увеличил долю в компании до 0,027% 

Rambler News Service 57 минут назад
Генеральный директор — председатель правления АК «Алроса» Сергей Иванов увеличил долю обыкновенных акций в компании с 0,0221% до 0,027%, говорится в материалах компании.
«Алроса» сообщила, что доля Иванова в компании 9 апреля выросла с 0,0221% до 0,0254%, а 11 апреля с 0,0254% до 0,027%.
По данным Московской биржи цена одной обыкновенной акции на торгах 12 апреля составляла 85,3 рубля за акцию, а капитализация всей компании оценивается в 628 млрд 231,568 млн рублей. Таким образом, пакет акций Иванова в «Алросе», по данным торгов на 12 апреля, оценивается в сумму около 169,7 млн рублей. Иванов в апреле увеличил пакет акций в компании на сумму около 30 млн рублей.
Сергей Иванов избран главой «Алросы», крупнейшего в мире производителя необработанных алмазов, 13 марта 2017 года.
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