RAEX публикует обновленную методологию присвоения рейтингов лизинговым компаниям

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») объявляет об изменении методологии присвоения рейтингов кредитоспособности лизинговым компаниям. Соответствующее решение принято методологическим комитетом 12 апреля, обновленная методология вступает в силу с 23 апреля 2018 года.

В числе основных причин изменения методологии — оптимизация алгоритмов оценки ряда факторов и соответствующих им бенчмарков для повышения предсказательной способности рейтинговой модели, а также ожидаемые регулятивные новации на лизинговом рынке.

По оценкам RAEX, обновление методологии может привести к необходимости пересмотра одного-двух действующих рейтингов кредитоспособности лизинговых компаний.