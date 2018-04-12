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RAEX публикует обновленную методологию присвоения рейтингов лизинговым компаниям
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RAEX публикует обновленную методологию присвоения рейтингов лизинговым компаниям 

Банки.ру 2 часа назад
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») объявляет об изменении методологии присвоения рейтингов кредитоспособности лизинговым компаниям. Соответствующее решение принято методологическим комитетом 12 апреля, обновленная методология вступает в силу с 23 апреля 2018 года.
В числе основных причин изменения методологии — оптимизация алгоритмов оценки ряда факторов и соответствующих им бенчмарков для повышения предсказательной способности рейтинговой модели, а также ожидаемые регулятивные новации на лизинговом рынке.
По оценкам RAEX, обновление методологии может привести к необходимости пересмотра одного-двух действующих рейтингов кредитоспособности лизинговых компаний.
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