Компания Hearst купила 20% акций Fitch за 2,8 млрд долларов

Медиакомпания Hearst приобрела у Fimalac S. A. 20% акций в Fitch Group.

Таким образом, доля в капитале Fitch составит 100%. Стоимость сделки оценивается в 2,8 млрд долларов.

В 2015 году Hearst довела свою долю в Fitch до 80%.