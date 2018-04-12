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Компания Hearst купила 20% акций Fitch за 2,8 млрд долларов
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Компания Hearst купила 20% акций Fitch за 2,8 млрд долларов 

Банки.ру 56 минут назад
Медиакомпания Hearst приобрела у Fimalac S. A. 20% акций в Fitch Group.
Таким образом, доля в капитале Fitch составит 100%. Стоимость сделки оценивается в 2,8 млрд долларов.
В 2015 году Hearst довела свою долю в Fitch до 80%.
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