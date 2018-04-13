Екатеринбург потратил почти 39 миллиардов рублей в 2017 году

12 апреля в администрации Екатеринбурга состоялись публичные слушания по проекту решения городской думы об утверждении отчета об исполнении бюджета в минувшем году. С докладом перед 280 горожанами выступила начальник департамента финансов мэрии Турунцева, сообщает "Уралинформбюро"

По ее словам, доходная часть казны составила 40,36 миллиарда рублей (101,1% от плановых показателей), расходная — 38,95 миллиарда рублей (95,5% от плановых показателей). Большая часть расходов бюджета была направлена на социальную сферу, преимущественно — на образование и социальную политику, подчеркнула выступающая.

Участники публичных слушаний одобрили проект решения городской думы.