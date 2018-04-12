«ДОМ.РФ»: объем выдачи ипотеки вырос в I квартале на 85% до 600 млрд рублей

Рынок ипотеки в марте поставил новый рекорд: выдано более 120 тыс. кредитов на 240—250 млрд рублей, что на 65—70% выше уровня марта 2017 года. Такую предварительную оценку представили «ДОМ.РФ» и Frank Research Group.

В общей сложности в I квартале выдано ипотечных кредитов на сумму около 600 млрд рублей (плюс 85% к уровню I квартала 2017 года), сообщил генеральный директор «ДОМ.РФ» Александр Плутник . Основной фактор роста — рекордно низкие ставки по ипотеке и восстановление потребительской уверенности российских семей.

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Плутник отметил, что рынок ипотеки растет прежде всего за счет новых заемщиков, «чистые» темпы роста рынка составляют около 55%. За вычетом рефинансирования в I квартале 2018 года выдано «новой» ипотеки на сумму не менее 500 млрд рублей против 321 млрд на 1 апреля 2017-го. Доля кредитов, выданных на рефинансирование действующей ипотеки, составляет 15—16%.

В «ДОМ.РФ» напоминают, что ставки по ипотеке продолжают снижение: так, в феврале они составили в среднем 9,58% по кредитам на новостройки (год назад — 11,61%) и 9,83% — на вторичное жилье (год назад — 12,11%). Решение Банка России о снижении ключевой ставки с 26 марта 2018 года до уровня 7,25% будет способствовать дальнейшему снижению ставок, полагают в компании.

До 2,15% снизилась доля кредитов с платежами, просроченными на 90 и более дней, это минимум за последние три года. «В сочетании со стабильными ценами на жилье это говорит об отсутствии предпосылок для формирования „пузыря“ на рынке ипотеки», — подчеркивается в сообщении «ДОМ.РФ».

Всего в 2018 году, по оценке «ДОМ.РФ», будет выдано около 1,3—1,4 млн кредитов на 2,5—2,8 трлн рублей.