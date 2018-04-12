РЖД сохраняют планы по продаже 25% Gefco

«Приоритетом было объявлено, что сохранение контроля (в Gefco) — это важно. Никаких других решений РЖД пока не озвучивали … Будем смотреть как будет развиваться ситуация и будем ждать окончательных решений. Мы, при наличии хорошего рынка, готовы будем обсуждать снижение (доли в уставном капитале Gefco. — RNS) до контрольного пакета (50%+1 акция) с сегодняшних 75%», — сказал Ильичев, комментируя вопрос о планах продажи РЖД 25% акций Gefco.

Официальный представитель РЖД пояснил RNS, что компания не комментируют возможную сделку с акциями Gefco.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров сообщал, что РЖД обсуждают возможность продажи около 25% акций Gefco из принадлежащих им 75% с обязательным сохранением контроля.

«Порядка 25% минус одна акций — это то, что можно было бы продать», — говорил он.

Французские СМИ в 2017 году сообщали, что французский фонд CDC в партнерстве с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) может стать владельцем 25% акций Gefco. При этом, французская группа PSA сохранит в Gefco свои 25%. Позднее французские СМИ также сообщали, что PSA может выйти из состава акционеров Gefco.

Группа Gefco в 2017 году увеличила выручку на 5,1% по сравнению с 2016 годом — до 4,4 млрд евро. Показатель EBITDA вырос на 16% — до 201 млн евро.

Аргентине и «Год был очень успешный для нас. Результаты 2017 года превзошли наши ожидания. Мы на год опережаем бизнес-план в основном за счет восстановления экономики в Европе и роста продаж на автомобильном рынке и восстановлении рынков в России Бразилии », — говорил Ильичев, комментируя итоги работы группы в 2017 году.

РЖД в 2012 году купили 75% акций Gefco у PSA Peugeot Citroen за 800 млн евро.