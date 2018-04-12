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Внешний госдолг России вырос на $6,1 млрд
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Внешний госдолг России вырос на $6,1 млрд 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 12 апреля — «Вести. Экономика». Внешний госдолг России вырос на $6,1 млрд за первые три месяца на $6,1 млрд, или на 1,2%, сообщил сегодня Банк России.
"Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2018 г., по предварительной оценке Банка России, составил $524,9 млрд С начала года задолженность страны перед нерезидентами увеличилась на $6,1 млрд, или на 1,2%, за счет роста обязательств в рамках размещения суверенных долговых ценных бумаг и управления международными резервами страны. Внешний долг частного сектора практически не изменился", — сообщается в комментарии ЦБ.
"Международные резервы на 6 апреля составили $458,9 млрд и за неделю увеличились на $1,2 млрд, или на 0,3%, преимущественно вследствие приобретения валюты в рамках бюджетного правила", — сообщил сегодня ЦБ.
Как сообщали «Вести. Экономика», внешний долг Российской Федерации к 1 января 2018 г., по предварительной оценке Банка России, составил $529,1 млрд и по сравнению с началом 2017 г. увеличился на $15,0 млрд, или на 2,9%.
Сальдо счета текущих операций платежного баланса выросло на 50%.
Рост внешней задолженности в 2017 г. был обусловлен приобретением иностранными инвесторами суверенных долговых ценных бумаг, номинированных в российских рублях, а также привлечением долгового финансирования от зарубежных связанных структур российских компаний. «Внешняя задолженность банков, напротив, уменьшилась до минимального за последнее десятилетие уровня», — отмечается в комментарии ЦБ.
Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса в 2017 г., по предварительной оценке Банка России, составило $40,2 млрд, превысив уровень 2016 г. более чем в полтора раза.
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