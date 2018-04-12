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Участие малого бизнеса в закупках повысят банковскими гарантиями
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Участие малого бизнеса в закупках повысят банковскими гарантиями 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Включение банковской гарантии в реестр банковских гарантий в единой информационной системе повысит её доступность для субъектов малого и среднего предпринимательства и снимет барьеры для участия в закупках, проводимых компаниями.
Соответствующий законопроект о внесении изменений в статьи 2, 3.4 и 4 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», разработанный специалистами Минфина, размещён в четверг на федеральном портале проектов нормативных актов.
В настоящее время, как сказано в сопроводительных материалах к инициативе, заказчики в рамках действующих законодательных норм вправе самостоятельно регулировать вопрос обеспечения заявок, в том числе могут предъявлять любые требования к банковским гарантиям (размер, форма, порядок предоставления, период действия) и банкам, выдающим их.
На практике, отметили в Минфине, это приводит к тому, что заказчики требуют, чтобы банковские гарантии были выданы приемлемыми для заказчика банками.
Указанные требования к кредитным организациям создают сложности с получением банковских гарантий малым и средним бизнесом для обеспечения заявок и исполнения договоров.
Принятие законопроекта также позволит снизить риски предоставления подложных банковских гарантий, так как документ предусматривает включение такой гарантии в реестр банковских гарантий в единой информационной системе.
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