Прибыль банковского сектора выросла

Прибыль банковского сектора в I квартале выросла на 3,8%

Василий Поздышев. Прибыль банковского сектора в январе-марте составила 352 миллиарда рублей, сообщил первый зампред Банка России

"Прибыль по результатам первого квартала — 352 миллиарда рублей, это даже немного больше, чем в первом квартале прошлого года", — сказал Поздышев, выступая на расширенном заседании президиума совета Ассоциации банков России.

Согласно данным ЦБ, по итогам I квартала 2017 года показатель составлял 339 миллиарда рублей. Таким образом, рост прибыли в январе-марте 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 3,8%.

"Мы рассчитывает, что прибыль банковской системы сможет в ней сохраниться", — добавил Поздышев.

При этом прибыль российских банков в январе-феврале составила 178 миллиардов рублей, снизившись на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.