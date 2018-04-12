Эффект Дерипаски. Стоит ли инвестировать в рухнувшие акции

Торговую сессию на Московской бирже 9 апреля уже начали популярно называть «черным понедельником». По мировому стандарту, коррекция рынка на 10% в течении одного или нескольких дней считается полноценным обвалом. Все началось с падения акций UC Rusal на Гонконгской бирже — по итогам торгов их котировки рухнули на 50%. На Мосбирже эти бумаги завершили сессию с 27% потерей. Вслед за обвалом рынка акций упал и курс рубля, потеряв за два дня порядка 10%. Ранее, 6 апреля, Минфин США ввел новые санкции против России . Под ограничительные меры попали физические лица и несколько организаций. Главным шоком для всех стало внесение в санкционный список компаний Олега Дерипаски , включая UC Rusal.

Алюминиевая трагедия

Крайне негативная реакция инвесторов в UC Rusal обусловлена двумя причинами. Во-первых, почти 18% всего экспорта алюминия компании приходится на США , и это огромная доля. Если вы как инвестор ориентируетесь на фундаментальные факторы, представьте себе, что компания только что объявила о вероятном снижении выручки в следующем году на 18%. Это крах. Когда крупные американские компании объявляют о понижении целевых показателей даже на несколько процентов, их акции падают на десятки процентов за день. Фондовый рынок, как известно, живет в будущем или как минимум должен смотреть вперед.

Узнав о потенциальной потере одной пятой всей выручки, компания решила предупредить инвесторов о возможном техническом дефолте по своим приближающемся долговым обязательствам. Это абсолютно нормально в такой ситуации. Если компания кредитовалась в иностранных банках, то из-за санкций они могут отказать в дальнейшем продлении кредитов. Кроме того, значительная потеря выручки приводит к существенному сокращению свободного денежного потока, что способствует нарушениям долговых обязательств.

Во-вторых, падению акции UC Rusal способствовал вынужденный выход иностранных инвесторов. И это тоже вполне логично. Попав в список SDN, компания теряет не только американских клиентов, но и инвесторов, поскольку вкладываться в UC Rusal им тоже запретят. Тут важно понимать, что большинство зарубежных акционеров российских компаний — это те же россияне, владеющие паями в иностранных фондах, которые в итоге инвестируют в российские акции. Могли ли продажи акций «иностранцами» так уронить котировки UC Rusal? Безусловно. Но, скорее, это было сочетание всех указанных факторов.

Во время обвала фондового рынка вслед за акциями UC Rusal мы могли наблюдать любопытный феномен. Все, конечно же, следили за бумагами Сбербанка , которые потеряли в районе 20% своей стоимости за день. СМИ ссылается на тот факт, что Сбербанк является крупнейшим кредитором US Rusal. У нас нет уверенности в точном размере долгов компании перед Сбербанком, но они точно не составляют 20% от капитала банка. Теоретически некий крупный акционер UC Rusal или группа акционеров во избежание маржин-колла либо из-за желания купить акции дешевле могли ликвидировать свои самые ликвидные и прибыльные позиции, одной из которых был Сбербанк.

Последствия для всех

Как можно спасти UC Rusal от приближающего краха? Самой простой выход — получение поддержки от государства. Россия может начать скупать все те объемы алюминия, которые приходились на США, и хранить их на складах до лучших времен. США придется найти другого поставщика, самым крупным из которых является Китай . Те, кто следят за геополитической обстановкой, знают, что Дональд Трамп объявил торговую войну Китаю, подняв тарифы на те же металлы.

Китай ответил встречными тарифами на ряд товарных позиций из США. Пойдут ли США за алюминием в Китай — пока не известно, но можно рассчитывать, что цены на этот металл будут расти. Ведь с рынка уйдет практически 20% всего экспорта UC Rusal. К слову, мы не исключаем, что тот же самый алюминий от UC Rusal в итоге будет поступать в США, но уже через посредников. Тем не менее до того как станет понятно, в каком направлении пойдут управляющие, мы не увидим особого позитива как в акциях, так и в облигациях компании. Российский рынок акций уже утерял свою ценность как площадка для обмена ценными бумагами и привлечения капитала корпорациями. Большинство компаний становятся публичными, чтобы использовать собственные акции в мерах обеспечения долговых обязательств. В этой связи резкое падение цен акций приводит к негативу на рынке корпоративных долговых инструментов, что поспособствует дальнейшему падению фондового рынка. Самой страшной угрозой для российского рынка акций сегодня является расширение санкций против отдельных эмитентов со стороны как США, так и Европы.

Внесение компаний в список SDN — это крайняя мера, но в настоящее время ни одна российская компания от этого не застрахована. В наибольшей опасности находятся экспортеры сырья и товаров.

В целом мы настроены довольно пессимистично, но масштабного обвала рынка, скорее всего, ожидать пока не стоит. В то же время есть смысл понаблюдать за поведением ОФЗ и корпоративных бондов. Иностранные инвесторы скорее будут продавать долговые инструменты до того, как начнут избавляться от акций публичных компаний. Хорошим индикатором потенциальных проблем со стороны облигаций будет дальнейшее снижение курса валют. Ситуация, конечно, довольно серьезная, но ожидаемая. Ведь на самом деле с 2014 года особо ничего не изменилось. С точки зрения инвестиций в российский рынок, мы бы не советовали торопиться с использованием возможности зайти дешевле, чем неделю назад, и считаем, что все еще только начинается.

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