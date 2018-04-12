Новые технологии позволили «Обуви России» на 30% повысить эффективность работы

КРАСНОЯРСК , 12 апреля. / ТАСС /. Внедрение новых технологий, в том числе — автоматических программируемых комплексов и нового программного обеспечения, позволили группе компаний «Обувь России» (головной офис в Новосибирске ) на 30% повысить производительность. Об этом сообщил на Красноярском экономическом форуме заместитель гендиректора группы компаний Константин Леонов.

"Мы пошли путем модернизации, мы это сделали заранее (до выхода компании на IPO, первичную публичную продажу акций — прим. ТАСС), внедрили автоматически программируемые комплексы в области раскроя, шитья, в том числе, производство цельнолитой продукции. Это позволило повысить производительность до 30%, и качество продукции. Это позволяет нам уйти в новый сектор — B2B, сектор крупных оптовых клиентов и крупных отраслевых предприятий", — сказал Леонов.

По словам заместителя руководителя группы компаний, рассматриваются новые направления для работы, к примеру — обеспечение обувью крупных пищевых предприятий. По его словам, такой рынок на 150 млрд рублей ежегодно очень интересен. Также компания планирует увеличить свои площади в моногороде Линево, получившем статус ТОСЭР, и увеличить сеть в 2018 году на 100 магазинов — в первой половине года уже были открыты 34. Леонов отметил, что рынок обуви в РФ перспективен для компании и составляет 1,3 триллиона рублей.

"У нас сильное направление онлайн-торговли, мы смотрим на управление стоками, внедрение искусственного интеллекта, чтобы поднять эффективность в управлении и снизить затраты. В первую очередь, мы идем в регионы центральной части России Приволжский, Уральский федеральный округа, активно развиваем Дальний восток, но в перспективе видим северо— замапный рынок, это Москва — думаю, то осуществится в течении следующих двух лет", — пояснил Леонов, отметив, то потенциал сети — до трех тысяч магазинов", — пояснил Леонов.

Группа компаний «Обувь России» — федеральная обувная компания, входит в топ-2 крупнейших операторов российского обувного рынка, лидер среднеценового сегмента. В октябре 2017 года «Обувь России» привлекла 5,9 млрд рублей в ходе IPO на Московской Бирже . Компания была основана в 2003 году, головной офис расположен в Новосибирске.

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.