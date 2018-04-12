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НБУ ожидает размещения Украиной еврооблигаций на $2,5 млрд в 2018 году
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НБУ ожидает размещения Украиной еврооблигаций на $2,5 млрд в 2018 году 

RT на русском 1 час назад
Первый заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что регулятор ожидает размещения Киевом еврооблигаций на $2,5 млрд в 2018 году.
«Ожидаем дополнительное размещение еврооблигаций в следующем году. На 2018-2019 года мы ожидаем размещения облигаций на $4 млрд: $2,5 млрд в этом году и $1,5 млрд в следующем», — цитирует его «Українські Новини».
При этом замглавы регулятора не уточнил, на каких условиях ожидается размещение бумаг.
Ранее Сологуб заявил, что НБУ рассчитывает получить очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) в третьем квартале 2018 года.
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