НБУ ожидает размещения Украиной еврооблигаций на $2,5 млрд в 2018 году

Первый заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что регулятор ожидает размещения Киевом еврооблигаций на $2,5 млрд в 2018 году.

«Ожидаем дополнительное размещение еврооблигаций в следующем году. На 2018-2019 года мы ожидаем размещения облигаций на $4 млрд: $2,5 млрд в этом году и $1,5 млрд в следующем», — цитирует его «Українські Новини».

При этом замглавы регулятора не уточнил, на каких условиях ожидается размещение бумаг.