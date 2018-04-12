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«Норникель» модернизирует систему подготовки кадров
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«Норникель» модернизирует систему подготовки кадров 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Норильский никель" планирует улучшить систему подготовки молодых кадров, чтобы приблизить ее к потребностям производства. Об этом ТАСС в кулуарах Красноярского экономического форума сообщила заместитель директора департамента кадровой политики компании "Норильский никель" Евгения Пацына.
"Существует определенный разрыв между образованием, которое дает вуз и тем запросом, которые есть на производстве. Мы намерены провести модернизацию нашей системы подготовки кадров в формате "школа-колледж/вуз— предприятие". Сейчас мы проводим аудит существующей ситуации и отберем образовательные технологии, которые будем использовать", — сказала Пацына.
Она отметила, что программа в первую очередь будет ориентирована на норильцев. "Для тех ребят, которые намерены работать в "Норильском никеле" есть системы поощрения, такие как корпоративные стипендии. Мы продолжим развивать такие инструменты лояльности и в перспективе будем ориентироваться на жителей Норильска. Мы заинтересованы, чтобы молодые люди из нашего опорного региона пошли работать к нам", — добавила Пацына.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — "Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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