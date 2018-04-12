ЦБ зафиксировал рост прибыли банковского сектора в России

Заместитель председателя Банка России Василий Поздышев заявил, что прибыль банковского сектора по итогам I квартала 2018 года выросла на 3,8%, до 352 млрд руб. Об этом сообщает RNS.

"Прибыль по результатам I квартала 352 млрд руб. — это даже больше, чем в первом квартале прошлого года. В первом квартале прошлого года было 339 млрд руб", — сказал Поздышев.

Он подчеркнул, что такие темпы роста прибыли банковского сектора будут сохраняться.

"Мы рассчитываем, что прибыль банковской системы сможет в ней сохраниться. Мы каждый раз говорим, что лучше прибыль оставлять, чтобы банк увеличивал капитал и увеличивал потенциал кредитования", — добавил Поздышев.

Ранее сообщалось, что прибыль российских банков в период с января по февраль текущего года снизилась на 16%, до 178 млрд руб.