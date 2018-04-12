Чистая прибыль Delta Air Lines в I квартале сократилась на 2%

Чистая прибыль одного из крупнейших американских авиаперевозчиков — авиакомпании Delta Air Lines — по итогам первого квартала 2018 года снизилась на 2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 547 миллионов долларов, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию в январе-марте составила 0,77 доллара, что соответствует уровню прошлого года. Аналитики ожидали, что показатель составит 0,73 доллара. Операционная прибыль авиаперевозчика сократилась на 16% — до 840 миллионов долларов. Операционная выручка выросла при этом на 10%, до рекордных 9,968 миллиарда долларов.

"Мы планируем сохранить этот тренд (роста выручки — ред.) и достичь увеличения общей выручки на 4-6% за весь год", — приводятся в релизе слова главы компании Глена Хауэнштайна (Glen Hauenstein). Во втором квартале компания ожидает прибыль на акцию в размере 1,8-2 долларов.

Рост выручки до рекордных почти 10 миллиардов долларов компания объясняет улучшением бизнеса, в частности, ростом в сфере грузовых авиаперевозок на 23% год к году. Рост показателя для пассажирских перевозок составил 7%. При этом рост операционных расходов за период составил 13% в годовом выражении, до 9,128 миллиарда долларов. На 25% выросли за квартал расходы на топливо и связанные с этим затраты.

Авиакомпания Delta Air Lines начала свою деятельность в 1929 году. Число сотрудников составляет более 80 тысяч человек по всему миру, авиапарк компании включает в себя более 800 самолетов. Компания обслуживает порядка 180 миллионов человек ежегодно.