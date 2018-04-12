Ещё
Чистая прибыль Delta Air Lines в I квартале сократилась на 2%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чистая прибыль Delta Air Lines в I квартале сократилась на 2% 

Прайм 1 час назад
Чистая прибыль одного из крупнейших американских авиаперевозчиков — авиакомпании Delta Air Lines — по итогам первого квартала 2018 года снизилась на 2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 547 миллионов долларов, говорится в отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию в январе-марте составила 0,77 доллара, что соответствует уровню прошлого года. Аналитики ожидали, что показатель составит 0,73 доллара. Операционная прибыль авиаперевозчика сократилась на 16% — до 840 миллионов долларов. Операционная выручка выросла при этом на 10%, до рекордных 9,968 миллиарда долларов.
"Мы планируем сохранить этот тренд (роста выручки — ред.) и достичь увеличения общей выручки на 4-6% за весь год", — приводятся в релизе слова главы компании Глена Хауэнштайна (Glen Hauenstein). Во втором квартале компания ожидает прибыль на акцию в размере 1,8-2 долларов.
Рост выручки до рекордных почти 10 миллиардов долларов компания объясняет улучшением бизнеса, в частности, ростом в сфере грузовых авиаперевозок на 23% год к году. Рост показателя для пассажирских перевозок составил 7%. При этом рост операционных расходов за период составил 13% в годовом выражении, до 9,128 миллиарда долларов. На 25% выросли за квартал расходы на топливо и связанные с этим затраты.
Авиакомпания Delta Air Lines начала свою деятельность в 1929 году. Число сотрудников составляет более 80 тысяч человек по всему миру, авиапарк компании включает в себя более 800 самолетов. Компания обслуживает порядка 180 миллионов человек ежегодно.
Прайм: последние новости
Прибыль банковского сектора в I квартале выросла на 3,8% СМИ: Недобросовестные компании используют "золотые парашюты" для вывода средств Медведев проведет заседание правительственной комиссии по импортозамещению
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии70
Россия определилась с украинской трубой149
Что Россия может сделать Западу170
Британия созывает СБ ООН121
Меркель определилась с атакой по Сирии167
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение