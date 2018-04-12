ЦБ: доля просроченных кредитов физлиц снизилась с начала 2018 года до 6,7% с 6,9%

"Рост просроченной задолженности по кредитованию физических лиц уже значительно ниже, чем темпы роста самого кредитного портфеля. Уровень просрочки по кредитам физическим лицам уже снижается. Сейчас он составляет 6,7%, на начало года составлял 6,9%. В 2018 году мы видим проявление лучшего качества кредитных портфелей", — сказал он.

Российские банки получили в I квартале 2018 года прибыль в размере 350 млрд рублей против 339 млрд рублей в I квартале годом ранее, сообщил Поздышев.

"Прибыль банковского сектора в I квартале 2018 года составила 350 млрд рублей, это даже больше, чем в I квартале прошлого года — 339 млрд рублей", — сказал он.