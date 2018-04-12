ЦБ: доля просроченных кредитов физлиц снизилась с начала 2018 года до 6,7% с 6,9% 

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Просроченная задолженность физлиц по кредитам в 2018 году снижается, сообщил зампред ЦБ РФ Василий Поздышев на заседании президиума совета Ассоциации «Россия».
"Рост просроченной задолженности по кредитованию физических лиц уже значительно ниже, чем темпы роста самого кредитного портфеля. Уровень просрочки по кредитам физическим лицам уже снижается. Сейчас он составляет 6,7%, на начало года составлял 6,9%. В 2018 году мы видим проявление лучшего качества кредитных портфелей", — сказал он.
Российские банки получили в I квартале 2018 года прибыль в размере 350 млрд рублей против 339 млрд рублей в I квартале годом ранее, сообщил Поздышев.
"Прибыль банковского сектора в I квартале 2018 года составила 350 млрд рублей, это даже больше, чем в I квартале прошлого года — 339 млрд рублей", — сказал он.