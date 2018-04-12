В Заксобрание Нижегородской области внесен проект поправок в бюджет

Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин внес в региональное Законодательное собрание проект очередных поправок в бюджет. Об этом сообщили в министерстве финансов.

Проект предполагает увеличение расходов на выплату зарплаты работникам бюджетной сферы на 284,6 млн рублей в связи с тем, что с 1 мая 2018 года изменится минимальный размер оплаты труда, за счет дополнительной дотации из федерального бюджета. Также необходимо предусмотреть затраты на поставку, монтаж и демонтаж временных сооружений к чемпионату мира по футболу. 197,1 млн рублей будет выделено из федерального бюджета, 19,9 млн рублей — из областного.

Кроме того, по данным министерства финансов , целевые остатки средств дорожного фонда, сложившиеся на 1 января 2018 года в сумме 324,3 млн рублей, будут направлены на увеличение ассигнований текущего года в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы». Таким образом, доходы регионального бюджета составят 144,6 млрд рублей, расходы — 147,6 млрд рублей.

Напомним, поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета Нижегородской области увеличилось на 6,8%.