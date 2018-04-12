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В Заксобрание Нижегородской области внесен проект поправок в бюджет
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В Заксобрание Нижегородской области внесен проект поправок в бюджет 

В городе N 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин внес в региональное Законодательное собрание проект очередных поправок в бюджет. Об этом сообщили в министерстве финансов.
Проект предполагает увеличение расходов на выплату зарплаты работникам бюджетной сферы на 284,6 млн рублей в связи с тем, что с 1 мая 2018 года изменится минимальный размер оплаты труда, за счет дополнительной дотации из федерального бюджета. Также необходимо предусмотреть затраты на поставку, монтаж и демонтаж временных сооружений к чемпионату мира по футболу. 197,1 млн рублей будет выделено из федерального бюджета, 19,9 млн рублей — из областного.
Кроме того, по данным министерства финансов, целевые остатки средств дорожного фонда, сложившиеся на 1 января 2018 года в сумме 324,3 млн рублей, будут направлены на увеличение ассигнований текущего года в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы». Таким образом, доходы регионального бюджета составят 144,6 млрд рублей, расходы — 147,6 млрд рублей.
Напомним, поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета Нижегородской области увеличилось на 6,8%.
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