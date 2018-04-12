В бюджете Самары предусмотрели дополнительные средства на строительство трех детских садов

Большая часть денег пойдет на финансирование строительства трех детских садов.

В частности, 6,3 млн руб. направят на строительство детского сада по ул. Ташкентской в районе жилых домов №№ 112,114,116 в Кировском районе, еще 6,3 млн руб. пойдет на строительство детсада в границах улиц Стара-Загоры, Алма-Атинской, пр. Карла-Маркса, ул. Березовой Аллеи в Кировском районе, и 4,3 млн руб. — на строительство детского сада в жилом районе «Волгарь», 14 квартал.

Оставшиеся 2,6 млн руб. пойдут на ремонт объектов историко-культурного наследия.

Основные параметры бюджета на 2018 год следующие: доходы — 22,4 млрд руб., расходы — 23,8 млрд руб., дефицит — 667,2 млн рублей.