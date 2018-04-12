«Газпром нефть» оценивает потенциал добычи на 6 новых участках в ХМАО в 15-25 млн тонн н.э. в год

«Газпром нефть» оценивает потенциал добычи на шести углеводородных участках в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) — Карабашский 17, Карабашский 18, Карабашский 19, Карабашский 25, Карабашский 26, Карабашский 27, лицензии на которые получены по итогам аукционов Роснедр, в 15-25 млн тонн нефтяного эквивалента в год, говорится в сообщении компании.

«Предварительно потенциал добычи на данных участках можно оценить в районе 15-25 млн тонн нефтяного эквивалента», — отметил глава дирекции по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы «Газпром нефти» Алексей Вашкевич , слова которого приводит пресс-служба компании.

Он добавил, что Карабашские участки характеризуются достаточно низкой изученностью, поэтому уверенно говорить об их ресурсном потенциале можно будет только после проведения сейсморазведочных работ и бурения первых скважин.

При этом «Газпром нефть» может создать новый геологоразведочный кластер в ХМАО.

«Получение новых лицензий позволяет в будущем сформировать перспективный поисковый кластер», — отмечает компания.

В настоящее время «Газпром нефть» Компания присутствует в данном регионе через совместное предприятие с Repsol — «Евротэк Югра», которое владеет лицензиями на разведку и добычу двух участков Карабашской зоны, а также на геологическое изучение пяти участков в регионе, где уже проводятся геологоразведочные работы. В соответствии с акционерным соглашением «Газпром нефть» и Repsol управляют компанией «Евротэк-Югра» на паритетных началах, при этом российская компания имеет возможность увеличить долю в совместном предприятии до 50%.

Как ранке сообщало RNS, «Газпром нефть» выиграла аукционы на геологическое изучение, разведку и добычу на шести нефтегазовых участках в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) — участках Карабашский 17, Карабашский 18, Карабашский 19, Карабашский 25, Карабашский 26, Карабашский 27. Общая сумма платежей по итогам аукционов составит 588,3 млн рублей.

В июле 2017 года «Газпром нефть» приобрела 25,02% акций компании «Евротэк-Югра», принадлежащей испанской компании Repsol. Инвестиции со стороны «Газпром нефти» в совместное предприятие составят порядка 2,5 млрд рублей до конца 2019 года. Совместное предприятие проводит геологоразведочные работы в юго-западной части ХМАО.