В Тобольске сформировали штат сотрудников нефтехимического комплекса

КРАСНОЯРСК , 12 апреля. / ТАСС /. "Сибур холдинг" сформировал производственный персонал, который будет работать на крупнейшем современном нефтехимическом комплексе в России «Запсибнефтехим». Об этом сообщил в четверг директор управления эффективностью компании «Сибур холдинг» Денис Самохвалов.

"Была задача в 2017 году скомплектовать это производство. Мы за счет людей, которые на наших площадках высвобождались через инструменты повышения производительности труда, как раз сумели практически полностью скомплектовать весь «Запсибефтехим», — сказал он на круглом столе «Лучшие производственные системы России: опыт лидеров конкурса на кубок Гастева» в рамках Красноярского экономического форума.

Как ранее сообщалось, бюджет проекта «Запсибнефтехим» компании «Сибур холдинг» на 2018-2020 гг. запланирован в размере 4,2 млрд долларов, запуск проекта намечен на первую половину 2019 года. «Мы его (»Запсибнефтехим" — прим. ТАСС) начинаем пускать в 2019 году, где-то с мая месяца будет механическая готовность", — уточнил Самохвалов.

Проект предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена, около 500 тыс. тонн пропилена и 100 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции в год, установок по производству различных марок полиэтилена (1,5 млн тонн) и полипропилена (500 тыс. тонн). Реализация проекта направлена на развитие глубокой переработки побочных продуктов нефтегазодобычи Западной Сибири, в том числе попутного нефтяного газа (ПНГ).

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.