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Бюджет России за первый квартал удалось исполнить с профицитом
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Бюджет России за первый квартал удалось исполнить с профицитом 

Деловая газета «Взгляд» 41 минуту назад
Профицит федерального бюджета за январь — март 2018 года составил более 344 млрд рублей, сообщает министерство финансов России.
Согласно предварительной оценке Минфина, объем поступивших в бюджет доходов составил 4,075 трлн рублей. Объем расходов равен 3,73 трлн рублей, сообщается на сайте министерства. Бюджет России за первые три месяца исполнен с профицитом 1,5% ВВП.
Объем поступивших доходов за январь-март составил 26,7% к общему объему доходов федерального бюджета на 2018 год.
Сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита федерального бюджета за первые три месяца составило 403 млрд рублей и 58 млрд рублей соответственно.
Федеральная налоговая служба перечислила в бюджет 2,678 трлн рублей, федеральная таможенная служба — 1,194 трлн рублей, другие федеральные органы — 202 млрд рублей.
По состоянию на 1 апреля объем средств Фонда национального благосостояния в рублевом эквиваленте составил 3,772 трлн рублей, добавили в министерстве.
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