Бюджет России за первый квартал удалось исполнить с профицитом

Профицит федерального бюджета за январь — март 2018 года составил более 344 млрд рублей, сообщает министерство финансов России

Согласно предварительной оценке Минфина, объем поступивших в бюджет доходов составил 4,075 трлн рублей. Объем расходов равен 3,73 трлн рублей, сообщается на сайте министерства. Бюджет России за первые три месяца исполнен с профицитом 1,5% ВВП.

Объем поступивших доходов за январь-март составил 26,7% к общему объему доходов федерального бюджета на 2018 год.

Сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита федерального бюджета за первые три месяца составило 403 млрд рублей и 58 млрд рублей соответственно.

По состоянию на 1 апреля объем средств Фонда национального благосостояния в рублевом эквиваленте составил 3,772 трлн рублей, добавили в министерстве.