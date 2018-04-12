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ЦБ сообщил о росте внешнего долга России
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ЦБ сообщил о росте внешнего долга России 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: Газета.Ru
Внешний долг России с начала текущего года вырос на $6,1 млрд Об этом сообщается на сайте регулятора.
"Внешний долг России по состоянию на 1 апреля 2018 года, по предварительной оценке Банка России, составил $524,9 млрд С начала года задолженность страны перед нерезидентами увеличилась на $6,1 млрд, или на 1,2%, за счет роста обязательств в рамках размещения суверенных долговых ценных бумаг и управления международными резервами страны", — заявили в ЦБ.
В свою очередь внешний долг частного сектора практически не изменился.
Ранее сообщалось, что профицит бюджета России за январь-март 2018 года составил 1,5% ВВП (344,35 млрд руб.).
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