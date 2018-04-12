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Рынок потребительского контента для VR и AR вырос за 2017 год больше чем на 70%
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Рынок потребительского контента для VR и AR вырос за 2017 год больше чем на 70% 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Оборот отрасли составил 3,2 миллиарда долларов.
По данным аналитической фирмы IHS Markit, доход рынка потребительского контента для устройств виртуальной и дополненной реальности вырос за 2017 год на 72%. Согласно прогнозам, к 2021 году база пользователей VR/AR-гарнитуры вырастет с 28 миллионов до 75,7 миллиона, а оборот составит 5,9 миллиарда долларов.
Аналитики отмечают, что рынок VR по-прежнему остаётся узко специализированным, в то время как AR-устройства в ближайшие пять лет должны выйти на более широкую аудиторию. Тем не менее темпы внедрения гарнитур виртуальной реальности тоже продолжат расти за счёт снижения стоимости производства и развития технологий.
По информации IHS Markit, многие независимые производители, которые также издают свой контент для VR и AR, с трудом возвращают собственные инвестиции. Аналитики отметили, что популярность приложений в дополненной реальности сильно колеблется в зависимости от сферы применения — игры, ритейл или социальные медиа. Доход за счёт этих отраслей в 2017-м составил 2 миллиарда.
Траты потребителей увеличились за счёт роста популярности AR/VR-гарнитур, пользовательская база которых за прошедший год выросла с 18 миллионов до 28 миллионов. Такой спрос обусловлен в том числе релизами игр с VR-режимами вроде Resident Evil 7 и Fallout 4.
Также в 2017 году на 52% увеличилось число VR-стендов, расположенных в торговых и развлекательных центрах. Их количество по всему миру составило почти 9 тысяч.
Аналитики уверены, что рост VR/AR-рынка ограничивают цены на аппаратное обеспечение и недостаток по-настоящему ярких игр и приложений. В целом оборот сферы будет увеличиваться в течение ближайших лет, но без резких скачков, считают специалисты.
Па данным аналитической компании Digi-Capital, в 2017 году стартапы в сфере виртуальной и дополненной реальности привлекли рекордные 3,6 миллиарда долларов. Специалисты отметили, что в индустрии увеличился интерес к AR-технологиям за счёт их доступности.
#vr #деньги
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