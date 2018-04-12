На 1 млрд рублей предлагает увеличить расходы нижегородского бюджета Глеб Никитин

В соответствии с законопроектом предлагается увеличить расходы на выплату зарплаты работникам бюджетной сферы на 284,6 млн рублей в связи с увеличением минимального размера оплаты труда, устанавливаемого с 1 мая 2018 года за счет дополнительной дотации из федерального бюджета.

Предлагается предусмотреть расходы на поставку, монтаж и демонтаж временных сооружений к ЧМ-2018: 197,1 млн рублей — за счет средств федерального бюджета, 19,9 млн рублей — за счет средств областного.

Планируется, что целевые остатки средств дорожного фонда области, сложившиеся на 1 января 2018 года в сумме 324,3 млн рублей, будут направлены на увеличение ассигнований дорожного фонда текущего года в рамках реализации госпрограммы «Развитие транспортной системы».

Таким образом, расходы регионального бюджета предлагается увеличить на 1 млрд — до 147,6 млрд рублей, доходы — на 721 млн — до 144,6 млрд рублей.