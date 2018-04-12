Депутаты Заксобрания рассмотрят поправки в бюджет

Расходы областного бюджета предлагается увеличить на 1 млрд рублей, доходы — на 721 млн рублей.

Как сообщает региональное министерство финансов, предлагается увеличить расходы на зарплату работникам бюджетной сферы на 284,6 млн рублей. Это необходимо, так как увеличен минимальный размер оплаты труда, который будет установлен с 1 мая 2018 года за счет дополнительной дотации из федерального бюджета.

Также необходимо предусмотреть расходы на поставку, монтаж и демонтаж временных сооружений к Чемпионату мира. Как сообщалось ранее, федеральный бюджет выделяет на это 197,1 млн рублей. Еще 19,9 млн рублей добавит область.