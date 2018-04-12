Ещё
Депутаты Заксобрания рассмотрят поправки в бюджет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутаты Заксобрания рассмотрят поправки в бюджет 

АиФ Нижний Новгород 52 минуты назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Депутаты Заксобрания Нижегородской области рассмотрят поправки в бюджет, внесенные главой региона Глебом Никитиным.
Расходы областного бюджета предлагается увеличить на 1 млрд рублей, доходы — на 721 млн рублей.
Как сообщает региональное министерство финансов, предлагается увеличить расходы на зарплату работникам бюджетной сферы на 284,6 млн рублей. Это необходимо, так как увеличен минимальный размер оплаты труда, который будет установлен с 1 мая 2018 года за счет дополнительной дотации из федерального бюджета.
Также необходимо предусмотреть расходы на поставку, монтаж и демонтаж временных сооружений к Чемпионату мира. Как сообщалось ранее, федеральный бюджет выделяет на это 197,1 млн рублей. Еще 19,9 млн рублей добавит область.
«Планируется, что целевые остатки средств дорожного фонда области (324,3 млн рублей) будут направлены на увеличение ассигнований дорожного фонда текущего года», — уточнили в минфине.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
Заработала горячая линия по нарушениям Кодекса этики муниципальных служащих Председатель правления НБД-Банка выступил на съезде Ассоциации банков РФ Президент Аргентины планирует посетить матч сборной в Нижнем Новгороде
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву143
Пентагон придумал новый повод для удара по Сирии265
Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии29
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии166
Зюганов попал в реанимацию41
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение