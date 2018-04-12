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Минфин оценил профицит бюджета России в 1,5% ВВП
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Минфин оценил профицит бюджета России в 1,5% ВВП 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: Газета.Ru
Профицит бюджета России за январь-март 2018 года составил 1,5% ВВП (344,35 млрд руб.). Об этом сообщается на сайте Минфина.
Также стало известно, что Минфин повысил оценку профицита за январь до 3,6% ВВП. Также повышена оценка профицита за февраль — до 0,8% ВВП.
Профицит бюджета за март Минфин оценил в 0,5% ВВП.
Больше всего доходов было перечислено Федеральной налоговой службой — 2,678 трлн руб. Федеральная таможенная служба перечислила 1,194 трлн руб, другие федеральные органы — 202,875 млрд руб.
Доходы бюджета за три первых месяца текущего года составили 4,075 трлн руб.
Ранее сообщалось, что Минфин намерен создать условия для заработка региональным бюджетам.
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