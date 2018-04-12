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ЦБ: средняя ставка по депозитам снизилась до 6,53%
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ЦБ: средняя ставка по депозитам снизилась до 6,53% 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 12 апреля — «Вести. Экономика». Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам (без учета вкладов с дополнительными условиями — комбинированных депозитных продуктов) в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась в первой декаде апреля на 0,13% до 6,4% против 6,53% в третьей декаде марта, сообщает ЦБ.
Средняя максимальная ставка служит ориентиром для рынка: ЦБ не рекомендует банкам привлекать вклады по ставке на 2% выше средней максимальной ставке. Банки, превышающие этот уровень, становятся объектом особого внимания ЦБ. Таким образом, внимание ЦБ могут привлечь банки со ставкой по вкладам, превышающей 8,4% годовых.
В десятку банков, упомянутых ЦБ, входят Сбербанк, "Совкомбанк", ВТБ, "Райффайзенбанк", "Газпромбанк", "Бинбанк", "Альфа-банк", банк «ФК Открытие», "Промсвязьбанк" и "Россельхозбанк".
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